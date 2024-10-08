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北市松山區休旅車衝撞麵店壓傷闆娘 67歲駕駛OHCA送醫不治

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北市休旅車衝撞麵店壓傷闆娘 67歲駕駛ohca送醫不治

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

林姓男子今早駕駛休旅車經台北市松山區八德路某巷，突加速衝撞路旁一家麵店，救護人員獲報到場發現林男無呼吸心跳、麵店老闆娘張女遭攤車壓傷，分別送醫後，林男不治身亡、張女無生命危險，警方不排除事故因林男疾病引起，將相驗釐清。

台北市消防局表示，今早9時29分獲報，松山區八德路二段366巷內有汽車事故釀成2人受傷，救護人員到場時，肇事汽車駕駛已無呼吸心跳，送往台安醫院救治，麵店老闆娘則被攤台壓傷，意識清醒，送往國泰醫院治療。

據悉，67歲林男案發時駕駛一輛銀色休旅車，突加速衝撞巷內一處土魠魚羹麵店，麵店闆娘54歲張女躲避不及被攤台壓傷，警方介入發現案發時林男車輛車速尚不快，另林男有身體不適就醫紀錄，初步不排除林男因疾病因素失控肇事。

警方表示，林男經送醫搶救，於今早10時35分不治身亡，全案將報請檢官相驗釐清死因及肇因。

67歲林男案發時駕駛一輛銀色休旅車，突加速衝撞巷內一處土魠魚羹麵店，麵店闆娘54歲張女躲避不及被攤台壓傷。記者李隆揆／翻攝
67歲林男案發時駕駛一輛銀色休旅車，突加速衝撞巷內一處土魠魚羹麵店，麵店闆娘54歲張女躲避不及被攤台壓傷。記者李隆揆／翻攝
67歲林男案發時駕駛一輛銀色休旅車，突加速衝撞巷內一處土魠魚羹麵店，麵店闆娘54歲張女躲避不及被攤台壓傷。記者李隆揆／翻攝
67歲林男案發時駕駛一輛銀色休旅車，突加速衝撞巷內一處土魠魚羹麵店，麵店闆娘54歲張女躲避不及被攤台壓傷。記者李隆揆／翻攝
67歲林男案發時駕駛一輛銀色休旅車，突加速衝撞巷內一處土魠魚羹麵店，麵店闆娘54歲張女躲避不及被攤台壓傷。記者李隆揆／翻攝
67歲林男案發時駕駛一輛銀色休旅車，突加速衝撞巷內一處土魠魚羹麵店，麵店闆娘54歲張女躲避不及被攤台壓傷。記者李隆揆／翻攝
67歲林男案發時駕駛一輛銀色休旅車，突加速衝撞巷內一處土魠魚羹麵店，麵店闆娘54歲張女躲避不及被攤台壓傷。記者李隆揆／翻攝
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67歲林男案發時駕駛一輛銀色休旅車，突加速衝撞巷內一處土魠魚羹麵店，麵店闆娘54歲張女躲避不及被攤台壓傷。記者李隆揆／翻攝
67歲林男案發時駕駛一輛銀色休旅車，突加速衝撞巷內一處土魠魚羹麵店，麵店闆娘54歲張女躲避不及被攤台壓傷。記者李隆揆／翻攝

休旅車 北市 失控 老闆娘

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