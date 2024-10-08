桃園工業城化災風險高 民間捐沖洗液、導光鎖保護消防
桃園市為全台產值第一的工業大城，工廠林立且各廠房面積廣闊、內部結構複雜，一旦發生災害易使消防人員在救災時迷失方向且受化學危害。八德區在地企業芝普企業股份有限公司今捐贈敵腐靈溶液（LPMD）、六氟靈溶液（LPMF）、葡萄糖酸鈣軟膏及3組救援導光索給八德消防，讓消防人員在處理化學災害時提高安全性。
八德消防分隊指出，消防人員處理化學災害時會穿著對應的化學防護衣，但災害現場瞬息萬變難以預料，消防人員仍有機會遭到化學物質的侵害；而敵腐靈溶液適用於沖洗酸鹼類、氧化還原劑及有機溶劑等化學物品；六氟靈溶液及葡萄糖酸鈣軟膏適用於氫氟酸、氟化鹽類化學品，消防員如不慎遭化學物質腐蝕或灼傷時，能立刻使用以上化學沖洗液清洗傷口，能有效避免其傷口持續惡化。
救援用導光索由白、綠、紅三色LED燈組成，長度達60公尺，有著輕量化及不需要使用發電機的優點，固定鋰電池盒於入口處，即可手持捲盤沿火場方向佈放，紅色端朝向火場，綠色端則為出口，讓消防員能夠在黑暗、濃煙視線受阻環境中快速定位，掌握退出火場的路線，順利完成救援行動提升消防員的救災效率與安全性。
八德消防分隊長鄭仁豪表示，化學災害具備突發性、危險性及複雜性，救災人員須提升專業能力及裝備器材應對可能發生的危害，特別感謝芝普企業股份有限公司捐贈化災沖洗液及導光索給分隊，不僅是對消防的支持，更是對社會安全與民眾生命的守護。
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