40年未見！孝順婿靠這招 9旬姊如願與弟重逢熱淚盈眶

一名9旬陳姓老婦40多年前因故與弟弟爭吵後就不曾與娘家連繫，近期因年事已高，思念她僅存的8旬弟弟，想回台中龍井龍東里娘家探望，孝順的黃姓女婿請求警方協助，最後在龍東里長林金鍊和里民協助下，姐弟相隔40年重逢都熱淚盈眶，並感謝警方協助她完成多年心願。

台中市警局烏日分局龍東派出所副所長陳照園說，日前接獲黃姓女婿求助，黃男表示，岳母因故和弟弟爭吵，長達40年未連繫，岳母娘家周邊環境早已物換星移，岳母僅知道其弟名字和大約歲數，想請警方尋人，於是他接起尋人超級任務。

陳照園說明，剛好他在派出所內找到放置在派出所裡20年前的龍東村電話號碼簿，查到陳姓弟弟的住家電話，打過去早已為空號，但他沒有放棄，改撥打鄰居電話，所幸鄰居有認識陳弟，他立即聯繫在地龍東里長林金鍊共同協助，經由里長帶領陳婦及黃姓女婿前往其弟弟住處。

陳姓弟弟看到姊姊突然來訪滿臉驚喜，姐弟兩人40年再次重逢時都熱淚盈眶。陳婦對警方完成她多年心願，頻頻感謝員警和里長熱心協助姊弟重逢。