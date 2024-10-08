詐團車手被逮遭收押 女友求援遇到假律師被騙2次

楊姓詐騙集團車手因涉入詐欺案，被檢方聲押獲准，王姓男子見楊男的孫姓女友著急，謊稱自己認識律師，可協助讓楊男交保出來，孫女前後付出22萬元委任費卻無下文，上網查詢律師名錄，才知道被王男騙錢，雄檢偵結，今依詐欺罪起訴王男。

楊男去年3月底參與詐團，負責收款等車手工作，檢警接獲報案後，循線瓦解詐團，楊男也被逮捕，經檢方調查後，去年5月被起訴，移審後由法院裁定續押。

楊男遭逮後就被羈押，王姓男子得知楊男狀況，發現楊的孫姓女友很著急，便於去年6月私訊孫女，自稱認識某位「張律師」，可以協助寄錢、寄會客菜給收押的楊男，如果委任張律師，還能幫忙爭取交保。

孫女聽信王男後，先交付11萬元現金，後來在轉帳3萬元給王男，但每次詢問案件進度，王都稱進行中，甚至假冒「張律師」回覆案件進度。

事後楊男又有另一件詐欺案被警方偵辦，王男又假冒「張律師」自稱可以協助處理，孫女不疑有他，再交付8萬元律師費委任，這次還假冒楊男簽名簽下委任狀。

收下22萬元委任費後，官司卻都無下文，孫女好奇上法務部網站查詢，才發現根本沒王男所稱的「張律師」登錄，氣得報警對王男提告。