快訊

中職／季後賽程公布！大巨蛋「保底」3場 若獅隊晉級加1場

北市松山區休旅車衝撞麵店壓傷闆娘 67歲駕駛OHCA送醫不治

釋共軍演訊息 蕭旭岑：防賴清德「戳眼」挑釁換政治利益

詐團車手被逮遭收押 女友求援遇到假律師被騙2次

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

楊姓詐騙集團車手因涉入詐欺案，被檢方聲押獲准，王姓男子見楊男的孫姓女友著急，謊稱自己認識律師，可協助讓楊男交保出來，孫女前後付出22萬元委任費卻無下文，上網查詢律師名錄，才知道被王男騙錢，雄檢偵結，今依詐欺罪起訴王男。

楊男去年3月底參與詐團，負責收款等車手工作，檢警接獲報案後，循線瓦解詐團，楊男也被逮捕，經檢方調查後，去年5月被起訴，移審後由法院裁定續押。

楊男遭逮後就被羈押，王姓男子得知楊男狀況，發現楊的孫姓女友很著急，便於去年6月私訊孫女，自稱認識某位「張律師」，可以協助寄錢、寄會客菜給收押的楊男，如果委任張律師，還能幫忙爭取交保。

孫女聽信王男後，先交付11萬元現金，後來在轉帳3萬元給王男，但每次詢問案件進度，王都稱進行中，甚至假冒「張律師」回覆案件進度。

事後楊男又有另一件詐欺案被警方偵辦，王男又假冒「張律師」自稱可以協助處理，孫女不疑有他，再交付8萬元律師費委任，這次還假冒楊男簽名簽下委任狀。

收下22萬元委任費後，官司卻都無下文，孫女好奇上法務部網站查詢，才發現根本沒王男所稱的「張律師」登錄，氣得報警對王男提告。

雄檢偵辦時，王男坦承所有犯行，假冒張律師收了22萬元，檢方依據王男、孫女對話等證詞，認定王構成詐欺，今依法對他提起公訴。

王姓男子假冒律師，騙孫姓女子22萬元，被雄檢依詐欺罪嫌起訴。記者張議晨／翻攝
王姓男子假冒律師，騙孫姓女子22萬元，被雄檢依詐欺罪嫌起訴。記者張議晨／翻攝

律師 詐欺 車手

延伸閱讀

賓士男南屯夜店朝聖 怕女友被撿屍 酒駕上路糗大

中年大叔拿房抵押借款投資 8次面交被詐團騙走近千萬

沈慶京收押32天3度抽搐送醫 這次嚴重了…急辦理住院

影／詐團趁颱風天收割 高雄警防颱突發拔槍驚見大筆贓款

相關新聞

北市休旅車衝撞麵店壓傷闆娘 67歲駕駛ohca送醫不治

林姓男子今早駕駛休旅車經台北市松山區八德路某巷，突加速衝撞路旁一家麵店，救護人員獲報到場發現林男無呼吸心跳、麵店老闆娘張...

國1北上竹北路段小貨車和小客車追撞 回堵5公里

高速公路局說，今天上午10時12分，國道1號北向91公里處竹北交流道，發生小貨車和自小客車追撞事故，占用中間2線車道，警...

詐團車手被逮遭收押 女友求援遇到假律師被騙2次

楊姓詐騙集團車手因涉入詐欺案，被檢方聲押獲准，王姓男子見楊男的孫姓女友著急，謊稱自己認識律師，可協助讓楊男交保出來，孫女...

高雄男留書外出斷訊 警消旗津海岸搜尋

高雄林姓男子昨天離家失蹤，家人在住處找到他的留書，遍尋不到他，報警協尋。警方查出林搭計程車到旗津，曾現身海岸，通報消防、...

台中公車警察面前闖紅燈 司機坦言怕誤點一直看手表

巨業客運日前撞死東海女大生，台中市長盧秀燕下令公車大執法專案無限期，警方強力取締下仍偶有違規，甚至目擊1輛公車闖紅燈，司...

台中男要轉250萬給人在大陸哥哥 新手女警覺察有異阻詐

台中市林姓男子在1日前往國泰世華銀行，告知行員要把郵局內的存款250萬元，轉給人在大陸的哥哥使用，還稱會把「提款卡寄去大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。