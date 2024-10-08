高雄男留書外出斷訊 警消旗津海岸搜尋
高雄林姓男子昨天離家失蹤，家人在住處找到他的留書，遍尋不到他，報警協尋。警方查出林搭計程車到旗津，曾現身海岸，通報消防、海巡單位沿海岸線尋找林男的下落，直到今天上午，仍不見林的蹤跡，持續搜尋當中。
據了解，67歲的林姓男子疑因久病不癒，昨天清晨 6時許，在高雄市三民區住處附近搭計程車外出，但直到昨晚，家人在他不見他回家。家人在房內發現他留下書信，趕緊請求警方協尋。
警方調閱相關監錄系統畫面，發現林男搭車到旗津區中洲二路下車，曾現身風車公園附近的海邊，但後來消失身影。警、消擔心他落海，今天上午也聯繫海巡單位，動員在旗津海岸搜尋林男，直到上午11時，仍不見林男蹤跡。
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