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台中公車警察面前闖紅燈 司機坦言怕誤點一直看手表
巨業客運日前撞死東海女大生，台中市長盧秀燕下令公車大執法專案無限期，警方強力取締下仍偶有違規，甚至目擊1輛公車闖紅燈，司機遭取締無奈喊「怕誤點才一直看手表」，也抱怨警方太嚴苛自己是搶黃燈，但警方以他違規明確，仍依法開罰。
台中第四分局指出，南屯派出所員9月29日巡邏經五權西路、大忠南街口時，當時號誌已轉為紅燈，其餘用路人均紛紛停下，未料1輛統聯客運卻沒有減速，反而加快朝下個路口疾駛而過，造成現場騎士、行人都看傻眼。
警方說，當時在後方的巡邏警車也目擊，立刻上前攔停該輛闖紅燈的公車，但司機一開始辯稱自己只是搶黃燈，還抱怨警方執法太過嚴苛，他是因為擔心誤點才頻頻看手表。
警方也向司機解釋，當下明顯紅燈已亮，路口監視器影片會說話，司機最後才坦承違規，警方依道路交通管理處罰條例第53條闖紅燈開罰。
針對南屯區文心路與向上路口、五權西路與大墩路口、忠勇路與永春南路口等3處公車易違規地點重點執法，分局已出動近300名警力，開出8張罰單，另和市府共同執行公車違規聯合稽查勤務，結合志工、義交等民力於公車站駐點宣導。
第四分局交通組組長陳敬中赴中鹿客運南屯站停車場，說明今年1月至8月大客車事故，A2致人受傷車禍有21件、A3財損碰撞有17件，主要肇因為恍神、分心駕駛，數據與去年同期相較略降，但公車轉彎死角多，仍應透過「指差確認」提升行車專注力。
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