台中男要轉250萬給人在大陸哥哥 新手女警覺察有異阻詐

台中市林姓男子在1日前往國泰世華銀行，告知行員要把郵局內的存款250萬元，轉給人在大陸的哥哥使用，還稱會把「提款卡寄去大陸」，行員認為有異，通知警方到場，當時甫分發派出所不到1年的女警林沛玲，檢視林手機後，發現林與「哥哥」的對話紀錄，更像是詐團的教戰手冊，先勸退林稍安勿躁，等親眼看到哥哥返台後，再當面聯繫。

第六警分局何安所警員林子惟、林沛玲，1日接獲國泰世華銀行通報，林姓男子（55歲）要將郵局帳戶內的250萬元，轉入國泰世華銀行的帳戶，還稱該帳戶的提款卡，要寄去大陸給「哥哥」使用，行員認為林恐中詐團陷阱，通知警方到場。

警方到場後，林男對於該筆款項的來源支吾其詞，一下說是長輩的遺產，一下稱是為哥哥的私房錢，反覆的說詞讓警方起疑。

女警林沛玲要求查看劉男與哥哥對話紀錄，發現林男與哥哥的對話，不像是兄弟間的溝通，反而更像是詐騙集團的教戰手冊，對話過程都是在教導林男如何應付行員與警察的盤問。

警方提醒，林男恐有遭詐騙的疑慮，要林男先按兵不動，要把錢提供給哥哥使用，也等哥哥從大陸返台後，當面確認即可，林男才打消後續動作的念頭。