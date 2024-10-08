天雨路滑小貨車阿里山公路撞電桿 駕駛傷重不治
嘉義縣中埔鄉台18線（阿里山公路）22.5公里路段，昨天下午疑因天雨路滑發生小貨車自撞路邊電線桿事故，駕駛劉姓男子頭部受創送醫不治；警方調查未有酒駕，肇事原因待釐清。
嘉義縣警察局中埔分局今天表示，昨天下午5時13分許，44歲劉男駕駛一輛小貨車東往西方向行駛，行經阿里山公路22.5公里路段時，天空降大雨，疑因視線不清加上路面積水，車輛失控撞斷一旁電桿。
警消到場後，發現劉男則頭部嚴重受傷，當下已無呼吸心跳，立即將人送往醫院救治，傷重不治。
警方說，車禍當下還有一名羅姓女子騎機車閃避不及，從後方追撞該貨車倒地，羅女僅臉部輕微擦挫傷。
警方調查，劉男與羅女均未有酒駕情事，詳細肇事原因仍有待調查釐清。呼籲用路人於雨天行駛時應減速慢行避免事故發生。
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