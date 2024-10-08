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台東80歲老翁領重陽禮金 證件掉水溝伸手拿卻卡住

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東80歲周姓老翁，今早準備前往里辦公處領取重陽禮金及壽桃、麵線，未料欲從身上口袋拿身分證時，證件卻掉入水溝，老翁情急伸進孔洞拿，右手臂卻卡住拔不出來，旁人見狀通報消防隊求援。警消最後花30分鐘順利協助老翁脫困，順利領到禮金及壽桃、麵線。

這起手臂卡水溝意外，發生在早上8點半左右，消防隊勤務指揮中心接獲通報指出1名男性長者趴在地面，手臂卡進水溝孔洞無法動彈，立即派遣特搜隊救援，隊員抵達現場後利用破壞工具敲破水泥，老翁才得以將右手臂抽出，沒有大礙。

據了解，周姓老翁今早前往里辦公處領取重陽禮金及壽桃、麵線，到達發放處現場，準備從身上口袋拿身分證時，一個不小心證件卻掉入水溝裡，老翁情急之下，伸手進孔洞拿，右手臂卻卡住拔不出來，旁人見狀想協助脫困，卻都徒勞無功，只好請求消防隊。

台東80歲周姓老翁，今早準備前往里辦公處領取重陽禮金及壽桃、麵線，未料欲從身上口袋拿身分證時，證件卻掉入水溝，老翁情急伸進孔洞拿，右手臂卻卡住拔不出來，旁人見狀通報消防隊求援。圖／讀者提供
台東80歲周姓老翁，今早準備前往里辦公處領取重陽禮金及壽桃、麵線，未料欲從身上口袋拿身分證時，證件卻掉入水溝，老翁情急伸進孔洞拿，右手臂卻卡住拔不出來，旁人見狀通報消防隊求援。圖／讀者提供

台東 消防隊

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