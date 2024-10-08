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萬華死亡車禍！單車男逆向遭賓士撞飛 「我要出去運動」成最後遺言
87歲鄭姓男子今天凌晨0時許，騎腳踏車逆向行駛在環河快速道路往北快車道上，直接跟開車的61歲鄭姓男子對撞，8旬鄭男被撞飛數公尺，頭部重創、當場沒有呼吸心跳，送醫搶救一小時仍不治。
萬華警方今天凌晨0時32分獲報，環河快速道路往北發生事故趕抵，現場是腳踏車和賓士車碰撞，腳踏車騎士鄭男頭部受創出血、全身多處骨折，當場沒有呼吸心跳，送台大醫院搶救，不幸仍不治。
賓士車駕駛鄭男表示，當時沒看到死者，也不知道怎麼會出現在道路上，才迎面撞上，警方調閱監視器畫面發現，死者是騎腳踏車逆向，懷疑他不熟路況誤闖，警詢後依過失致死罪將肇事的鄭男移送法辦。
據了解，昨天晚上7時許，死者跟家屬說「我要騎腳踏車出去運動」，孰料遲遲未返家，他家屬擔心出事，今天凌晨0時許向住家附近派出所報案走失，孰料傳來的消息卻是身亡憾事。
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