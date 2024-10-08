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北市單車翁逆向遭撞身亡 警獲失聯報案查知身分

中央社／ 台北8日電

台北市萬華區今天凌晨發死亡車禍，87歲鄭翁騎腳踏車逆向行駛環河快速道路，遭61歲鄭男所駕汽車撞擊，造成鄭翁全身多處骨折，警消獲報協助送醫搶救仍不治。

台北市警察局萬華分局凌晨零時32分獲報，指轄內環河快速道路往北路段發生發生車禍，立即派員到場處理。

經調查了解，87歲鄭姓老翁案發時騎乘腳踏車逆向行駛在快車道上，與61歲鄭男所駕駛往北直行汽車發生撞擊，造成鄭翁頭部受創出血、全身多處骨折。

隨後由救護車將鄭翁送台大醫院急救，但仍傷重不治。惟傷者搶救1小時後仍宣告不治。

警方初步已排除鄭男酒駕。由於家住松山區的鄭翁前1晚外出運動後便失聯，經家人向派車所報案後，警方才循線證實其身分，目前正在釐清是否有健康狀況所致。

萬華分局呼籲，駕駛在行車時應隨時注意車前狀況並遵守道路交通號誌、標誌、標線行駛，慢車在夜間行駛時應開啟燈光裝置，以策安全。

腳踏車 車禍 逆向 骨折

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