破獲嘉義最大跨國非法仲介集團 專勤隊一舉逮獲51名非法外勞

移民署嘉義縣專勤隊追查非法外籍勞工，並出動無人機監控，與相關單位75名執法人員，兵分多路於嘉義縣溪口鄉、大林鎮搗毀10處藏匿地點，帶回51名非法外勞，拘捕包括賴姓主嫌等5名台籍幹部，查扣派工紀錄簿、記帳簿、手機及不法所得22萬元等證物，破獲嘉義最大跨國非法仲介集團，全案依違反入出國及移民法與就業服務法擴大偵辦中。

嘉義縣專勤隊於今年7月間，在嘉義縣溪口鄉等地查獲29名泰國籍非法外籍人士，經清詢後發現是透過以賴嫌（60歲）為首的非法仲介集團指派專人引介、接送及窩藏，經蒐集相關證據後報請嘉義地檢署檢察官指揮。

專勤隊調查，非法仲介集團先透過成員於泰國當地或利用手機通訊軟體，招攬泰籍勞工入境台灣工作，事前即收取約3萬元至8萬元不等代辦費，許多勞工還沒上工即先背負高額債務。來台後，集團依工作性質，再從每日工作所得中抽取200元至400元不等仲介費，每日收取車資100元及每月房租2000元至2700元，造成勞工每月實拿薪資所剩無幾，且集團旗下平日維持有50至60名非法外籍勞工可調派，引介的工作項目相當多元，除從事種菜、拔草、摘柚子及酸菜加工等農務外，還有從事工地板模、噴砂、水產加工等。此外，勞工皆由賴嫌及集團司機負責接送，且為規避查緝，刻意於每日凌晨4、5時即接送及派工，行事相當低調，但行蹤早已被嘉義縣專勤隊掌握。

專勤隊表示，由於非法仲介集團警覺心相當高，且窩藏非法外籍勞工處所皆位於偏僻鄉間，部分處所不易埋伏蒐證，為避免偵查行動曝光，專案小組特別運用無人機設備掌握非法外籍勞工行蹤及動線。經勘查後發現非法外籍勞工數量相當多，於是結合移民署南區事務大隊科技偵查隊、雲林縣、嘉義市及台南市專勤隊，以及嘉義縣警察局外事科、民雄分局、刑事警察大隊及海巡署艦隊分署第13海巡隊等單位共75人，於日前凌晨2時集結勤前教育並前往埋伏守候，利用優勢的人力編排及天羅地網般的勤務布署，讓四處逃竄躲避的不法集團分子與外籍人士僅能乖乖束手就擒。