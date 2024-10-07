75歲男負氣國3下車「躺外車道」遭連撞身亡 警追3駕駛到案

75歲林姓男子昨深夜10時多搭56歲友人王姓女子的車，行駛國道三號從嘉義縣要返回高雄市，疑爭吵後在304.2公里台南白河段路肩下車，並躺在外車道，隨即遭多輛車撞擊、輾過，送醫後今零點9分不治；國道警方追查，疑有3輛車先後撞上林男，明天都擬依過失致死罪嫌送辦。

據了解，林姓男子有家庭，與王姓女子為朋友關係，嘉義地檢署今代台南地檢署相驗，林的兒子前來，對於死因無特別意見；相驗發現林男遭多車撞擊、輾壓，致皮下氣腫、氣胸、右上肢及左下肢骨折，會陰部撕裂傷，死亡方式為意外。

王女供稱，多次從高雄載他去嘉義找他胞弟，昨天也是如此，兩人先約在國道一號高雄中正路出口附近的中正技擊館（現苓雅運動中心），她遲到約1小時，林男就多有抱怨，載林到嘉義縣番路鄉與胞弟吃飯飲酒後，回程時林男情緒更不佳。

王女告知檢警，當時車子已開上國道三號南向，林姓男子愈趨激動，要求停在路邊，「如果不停我就要跳車」，她只好停到路肩，林下車往邊坡走去，隨即不見人影，她趕緊報案，後來發現林男躺在車子左後方、外側車道上，便拿手機開手電筒燈光示警，依然遭車輛撞上。

王姓女子起初因國三路面昏暗，不知道林姓男子下車去向，就先撥打110報案，過7分鐘後，高速公路局南區養護工程分局交通控制中心便通報林姓男子遭撞。

國道警方調查，昨深夜10時多，王女駕駛的轎車停靠在國三南下304.2公里處路肩，林姓男子便下車，先走向一旁邊坡，不料又穿越3個車道，走往內側護欄，再又走回外側車道，然後坐著、躺在車道上；王女發現他在外車道，趕緊拿手機亮燈、揮手示警，不料隨即出意外。

警方查出，第1輛黑色裕隆轎車撞上林姓男子，駕駛撞到後留在現場，接著第2輛白色國瑞轎車撞上，最後還有輛白色賓士轎車經過，但有往側邊閃一下，警方將採集車體跡證，釐清有無撞上。