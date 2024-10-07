台中公車大執法12天查67件 其中29件是闖紅燈

台中市上月發生女大生過馬路遭公車撞死，市府公車大執法，市議員王立任今天指，12天查獲67件違規，其中闖紅燈有29件，凸顯市區公車服務存在問題。市長盧秀燕強調會取締到底。

台中市屢傳行人過馬路遭公車撞死，上月發生東海女大生在中區過馬路時，遭巨業客運撞死，今天舉行告別式，親友哀痛不已。

台中市議會今天召開定期會，民進黨籍市議員王立任拿出台中市警察局統計資料，交通局推出公車大執法，但9月25日至10月7日，12天共取締67件公車違規，其中闖紅燈有29件，凸顯市區公車服務存在的問題。

王立任表示，此次大執法採取強力措施，但違規行為依然屢禁不止，公車業者是否真的會怕，呼籲市府持續加強執法，並敦促公車業者要更加自覺，遵守交通規則，確保乘客與道路使用者的安全。

盧秀燕表示，台中市的公車駕駛絕大多數是守法的，只有極少數人不守法，因此市府要召回公車駕駛重新再教育，但還是有人不改進，市府一定會取締到底。