19歲東華男大生被撞飛至草叢傷重不治 撞擊力道大…轎車爆胎車頭破損

花蓮縣壽豐鄉大學路一段與往平和村三區一處無名巷北上路段，今天發生車禍，上午10時許，就讀國立東華大學吳姓男大學生騎機車，疑似未注意左邊的轎車要右轉，導致被撞飛至路邊草叢，吳男當下意識不清、送醫搶救，直到下午3時許，仍因傷勢嚴重宣告不治，車禍原因有待警方調查。

今天上午10時48分左右，年約19歲、就讀東華大學的吳姓男大學生，騎機車沿著大學路一段南往北直行，在行經平和三區一處無名巷時，未發現年約71歲的彭姓老翁駕駛的黑色轎車要右轉，雙方發生擦撞，吳男與機車被撞飛至路邊的草叢。

警方調查，彭姓老翁沒有受傷，但騎機車的吳男全身多處擦傷、意識不清，在救護人員到場後，除了給予心肺復甦術急救外，立即送往慈濟醫院搶救；院方檢查發現吳男顱內出血、腹腔出血與骨盆骨折，經急救後，下午3時30分左右宣告不治。

根據現場照片，機車側翻在草叢內，車身有多處破損；轎車右側車頭嚴重破損，右前輪胎爆胎，右邊的後照鏡也損壞，可見當時撞擊力道大。