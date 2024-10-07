男發酒瘋躺國道遭輾亡 3駕駛煞車不及涉過失致死…直言「很倒霉」

高雄林姓老翁昨晚由友人王女駕車搭載回家，經國3南下白河段，老翁又發酒瘋強行下車，還躺外側車道，遭3輛疾駛汽車輾壓不治；檢警表示，王女指稱這是林翁第2次在國道上脫序行為。

嘉義地檢署表示，這起事故案發地為國道3號台南白河路段，為台南地檢囑託案件；75歲死者林翁遭多車撞擊、輾壓，造成皮下氣腫、氣胸、右上肢及左下肢骨折，會陰部撕裂傷，死亡方式為意外。

檢警指出，林翁與同樣住高雄的56歲駕駛王姓女子為朋友關係，王女曾多次駕車搭載林翁北上嘉義番路鄉找尋林翁弟弟飲酒，林翁昨天晚間與弟弟喝酒後，同樣由王女準備載回高雄；不料，車輛於深夜10時30分左右剛過國道3號中埔交流道不遠處、約南下304.3公里，林翁又開始發酒瘋。

檢警表示，林翁強行要求下車不然就嗆跳車，王女無奈只能停靠路肩，老翁下車就爬過右側護欄下邊坡後，又爬上邊坡竟走向內側快車道後，又走到外側車道後躺在車道上，老翁後續遭疾駛而過3輛自小客車撞擊、輾壓，老翁送醫急救後仍宣告不治。

檢警說，3名涉及過失致死罪嫌的駕駛到案都直言，當時車速快，根本來不及反應，其中一名駕駛原本行駛北上車道，因錯過白河交流道，準備從中埔交流道上國道3號南下白河，卻在中途涉嫌輾壓過老翁，這名駕駛也覺得很倒霉。

檢警指出，時常駕車載老翁北上嘉義的王女說明，昨天是老翁第2次在國道中途發酒瘋的脫序行為，第1次也是讓老翁下車，當時老翁走下護欄邊坡，最後是老翁自己搭車回高雄，不過，第2次卻發生憾事。

警方表示，經檢測，王女無酒精反應，老翁經抽血檢驗，並換算呼氣酒測值為0.61毫克；確切事故原因，仍須進一步調查釐清。

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