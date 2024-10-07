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新竹外海漁船火燒撲滅 3船員跳海求生無礙

中央社／ 新竹市7日電

海巡署第三巡防區指揮部今天表示，新竹外海有漁船引擎著火並自行撲滅，經救援時又復燃，船上3名船員跳海求生獲救無礙，已控制火勢，經監測幸未發現海上油污漂流。

海巡署第三巡防區指揮部人員接受中央社記者訪問指出，海巡署第三巡防區指揮部在今天上午11時許，接獲第八岸巡隊新竹安檢所轉船長通報於新竹外海（為新竹焚化爐前方500公尺）有漁船引擎著火。

海巡署第三巡防區指揮部說，海巡人員抵達現場後與此艘船長聯繫得知已經船員撲滅，人、船均安，並聯繫其他船隻協助拖回新竹漁港，隨後由巡防艇在旁全程伴航實施安全戒護。

海巡署第三巡防區指揮部表示，但在戒護過程中該漁船又突發性復燃，船上3名船員（1名台籍、2名印尼籍）跳海求生，經救援後3人平安無大礙，目前火勢已獲控制。

海巡署第三巡防區指揮部指出，後續經目視監控未發現海上油污漂流，也提醒附近來往船隻注意航行安全。

安檢 新竹 海巡署

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