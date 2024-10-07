台中婦誤信再繳80萬可拿回遭騙500萬 警勸阻2次被詐

陳姓婦人去年遭詐團騙走逾500萬元，她報案後日前又接到對方訊息稱，只要再繳15%、80多萬，就可拿回款項；她日前到台中某郵局要匯款，行員發現報案，員警到場勸阻，成功避免陳婦2次損失。

台中市警察局第三分局今天表示，正義派出所警員於9月25日下午3時多，接獲轄內郵局通報疑有民眾遭詐騙，請警方前往協助。

員警到場時，73歲陳姓婦人站在櫃檯前防備心極強，見警方秒變臉表示，「不需要幫忙、沒有要領錢了」；經警方了解，陳婦前往郵局要解除定存，欲提領新台幣80多萬元借款給友人，行員擔心對方遇上詐騙進一步關心，她卻「掛保證」認識對方，更透露可獲得6%借款利息。

員警得知後，對陳婦多次勸說後，她才向警方表示，去年間她在臉書（Facebook）見到假冒投顧公司高獲利穩賺不賠股票廣告，心動之下陸續投入500多萬元，事後發現自己落入投資詐騙陷阱後，憤而提告。

陳婦說，近日對方再次傳來訊息告知，若再湊足15%的款項，就可拿回先前500多萬元，由於不甘損失養老金，她才到郵局要解除定存匯款；經員警勸說後，陳婦才打消匯款念頭，避免再次受騙、2次損失。