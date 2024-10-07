快訊

2024年諾貝爾醫學獎得主出爐 美國兩學者共獲殊榮

下班記得帶傘！午後雷陣雨轟5縣市 警戒區域曝光

南極半島暖化一片綠油油 植被面積「驚人速度」擴張近14倍

遺失護照台中警助領回 馬來西亞遊客：還好在台灣

中央社／ 台中7日電

1對馬來西亞籍雙胞胎姊妹日前來台旅遊，妹妹鄭女在台鐵台中站附近遺失護照，有遊客拾獲送交警局，員警協助聯繫至派出所領回，鄭女開心說「還好我們在台灣」，並對警方致謝。

台中市警局第一分局今天表示，繼中派出所於9月29日中午，接獲1名越南籍旅客報案稱，在中區成功路與建國路口、台鐵台中站附近，拾獲一本馬來西亞護照，隨即送交至派出所。

員警隨即聯繫移民署中區事務大隊台中市專勤隊，協助查詢護照持有人的相關資訊，並由警方透過電子郵件聯繫遺失護照的旅客，通知對方至派出所領回。

當天下午約4時，2名馬來西亞籍旅客走進派出所欲領回護照，23歲的鄭姓女子向警方表示，當時她回到飯店時，突然發現電子信箱有一封通知領取護照的信件，她摸摸口袋才發現自己的護照遺失，所以急忙到派出所領回。

據警方了解，鄭女和自己的雙胞胎姊姊當天才剛到台灣旅遊，沒想到出遊第一天護照遺失竟未發現，鄭女開心表示「還好我們在台灣，謝謝警員的熱心幫忙」。

護照 馬來西亞

延伸閱讀

中國擴大出境限制 更多教師國企員工需交出護照

光明與驚悚共舞！馬來西亞10月雙節慶體驗獨特文化魅力

雙重國籍者報稅 採實質認定

投資大馬房產首選「蛋黃區」？專家拆解馬來西亞房市潛力及交易政策

相關新聞

國道上吵架男負氣下車遭撞不治 檢警相驗：遭多車撞擊意外死亡

昨天深夜有名男子誤闖國道三號，在南下304.2公里處遭車輛撞擊，嘉義縣消防局據報派遣救護車協助送醫仍不治死亡。今天檢警相...

影／可惡！流浪漢遭撞命危 肇事騎士裝沒事騎走

南投一名劉姓男子長期流浪街頭，是在地知名街友，他前天騎自行車停在路中央，一輛機車未減速直接撞上他，雙方人車倒地，機車騎士...

台東市區離奇車禍…1人遭撞變形慘死 馬路掉落大量女性衣物「不單純」

台東市松江路昨天深夜發生一起車禍，兩名男子雙雙倒臥路面，其中一人被多車輾過，屍塊散落馬路明顯死亡，另一人送醫急救。警方初步調查...

男「投資獲利」交千萬手續費才能出金 車手到手價值1670萬黃金被逮

新北市海山警方日前巡邏行經板橋區莊敬路旁公園時，發現林姓少年及25歲陳男形跡可疑，經搜查後在2人查獲6247公克的黃金，...

3重機凌晨在彰化市中山路飆車 可處9萬罰鍰及移送法辦

有3輛重型機車今天凌晨在彰化市中山路2段來回競駛，遭檢舉妨害安寧，機車雖蓄意未懸掛或遮蔽車牌，但警方從路口監視器查到載送...

怕車牌被冒用不知道 台中警建議可用「綁定帳戶」預警

今年以來假車牌猖獗，警政署展開專案取締，台中市第二警分局也查獲兩件冒用車牌案件，兩車主都在南部，車牌卻被冒用在台中行駛，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。