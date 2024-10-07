遺失護照台中警助領回 馬來西亞遊客：還好在台灣

1對馬來西亞籍雙胞胎姊妹日前來台旅遊，妹妹鄭女在台鐵台中站附近遺失護照，有遊客拾獲送交警局，員警協助聯繫至派出所領回，鄭女開心說「還好我們在台灣」，並對警方致謝。

台中市警局第一分局今天表示，繼中派出所於9月29日中午，接獲1名越南籍旅客報案稱，在中區成功路與建國路口、台鐵台中站附近，拾獲一本馬來西亞護照，隨即送交至派出所。

員警隨即聯繫移民署中區事務大隊台中市專勤隊，協助查詢護照持有人的相關資訊，並由警方透過電子郵件聯繫遺失護照的旅客，通知對方至派出所領回。

當天下午約4時，2名馬來西亞籍旅客走進派出所欲領回護照，23歲的鄭姓女子向警方表示，當時她回到飯店時，突然發現電子信箱有一封通知領取護照的信件，她摸摸口袋才發現自己的護照遺失，所以急忙到派出所領回。

據警方了解，鄭女和自己的雙胞胎姊姊當天才剛到台灣旅遊，沒想到出遊第一天護照遺失竟未發現，鄭女開心表示「還好我們在台灣，謝謝警員的熱心幫忙」。