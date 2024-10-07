國道上吵架男負氣下車遭撞不治 檢警相驗：遭多車撞擊意外死亡

昨天深夜有名男子誤闖國道三號，在南下304.2公里處遭車輛撞擊，嘉義縣消防局據報派遣救護車協助送醫仍不治死亡。今天檢警相驗，死者遭多車撞擊、輾壓，致氣胸、骨折等因傷勢嚴重，意外死亡。

嘉義縣消防局表示，昨天深夜10點多，獲報於國道三號南下304公里（台南市白河區）附近發生事故，立即派遣人車前往，抵達後回報是汽車與行人發生車禍，有名男性傷者，己OHCA（Out-of-hospital cardiac arrest），消防人員現場給予急救處置後，由救護車送往醫院搶救仍不治。

因案發地「台南市白河區」，台南地檢囑託嘉義地檢代驗；今日下午3點30分許相驗完畢，死者坐於外側車道，遭多車撞擊、輾壓，致皮下氣腫、氣胸、右上肢及左下肢骨折，會陰部撕裂傷。死亡方式為意外。

檢警調查，昨晚王女（56歲）駕車載友人林男（75歲），林男疑酒後情緒失控與王女發生爭吵，林男要求下車不然就跳車，下車後先爬向右側護欄外邊坡再上來走至內側車道又走回外側車道後躺下，於10點35分許，剛好董男（54歲）駕駛自小客貨車涉嫌撞上林男，後又有蕭女（37歲）駕駛自小客車閃避不及涉嫌再輾壓林男，經消防局救護車送往嘉義市醫院搶救延至今天零點09分不治。死者林男有酒精反應。

為何雙方會在車內發生爭吵？王女供稱，與林男是朋友關係，死者喝酒會吵著要下車，之前有發生過一次。但檢警對其說法採保留態度。

董男暫被列為肇事者，王女、蕭女列為關係人，嘉義地檢署將案件移回台南地檢，由台南地檢決定後續偵查作為。

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