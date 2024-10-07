遭公車撞斃東海女大生今告別式…同學們哀悽拭淚 肇事司機到場鞠躬致意

東海大學林姓女大生日前遭巨業客運撞死，引起社會關注。林姓女大生下午舉行告別式，肇事的施姓司機前往鞠躬，並一度上前與林母談話致意，林母曾點頭回應，施姓司機則在致意後快步離開會場。

林姓女大生的遺體上午火化，下午2時30分舉行公祭告別式，林女的弟弟、表弟等人代表家屬向姊姊道別，還有林姓女大生的10多名同學也到場，他們神情哀悽，不斷拭淚。

告別式會場外豎立著林姓女大生著韓風制服的照片，另一側則擺放著同學們撰寫的小卡，包括台中市副市長鄭照新、交通局，以及東海大學校方、民代都到場致意。