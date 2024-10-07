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男「投資獲利」交千萬手續費才能出金 車手到手價值1670萬黃金被逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市海山警方日前巡邏行經板橋區莊敬路旁公園時，發現林姓少年及25歲陳男形跡可疑，經搜查後在2人查獲6247公克的黃金，總價達1670萬。警方調查發現2名車手甫與江姓被害人面交，江男經警方通知才驚覺遭詐，2名車手送辦後均遭收容與羈押。

據了解，被詐騙的江姓男子8月加入LINE投資群組，陸續面交黃金與現金進行投資。江男見投資APP上已有獲利欲出金時，對方卻表示需要繳交1千多萬的手續費才能領出獲利，江男不疑有他與對方相約在板橋區莊敬路中山公園於面交6條各1公斤金塊與6.6兩金幣、金條，總價達1670萬元。

林姓未成年車手與25歲陳姓車手收取黃金正準備交給上游收水時，海山警方巡邏經過見2人形跡可疑立即攔下盤查，當場搜出黃金、收據、識別證及5萬元現金，林、陳2人見事跡敗露坦承擔任車手。警方立即通知江男到場指認，江男此時才驚覺遭詐。警方詢後將林姓少年與陳姓車手依詐欺、洗錢罪嫌送辦，法官裁定林姓少年收容、陳男羈押禁見，警方則將持續追查詐團上游。

另外海山分局埔墘派出所警員日前接獲轄區銀行報案，表示有民眾欲匯款3百萬疑似遭詐。警員趕抵銀行詢問欲匯款的70歲李姓老翁後，李男表示其姊姊投資股票，對方要求須匯款300萬元至其帳戶。警方查看李男的手機訊息後，發現是常見的投資型詐騙，立即致電李男姊姊告知這是詐騙，成功保住300萬元辛苦積蓄。

海山分局表示，7月至9月共攔阻41件詐騙案件，逮捕取款車手45人，攔阻總金額達到3576萬餘元，攔阻金額與件數較過去同期明顯提升。警方呼籲不論接獲何種訊息及電話，只要遇到匯款要求，就應小心查證，更勿提供帳戶或協助提領現金，以免淪為車手成為詐騙集團共犯，如發現疑似詐騙訊息，可以撥打165查證或檢舉，防制詐騙案件發生。

海山警方趕赴銀行勸阻李姓老翁匯款。記者黃子騰／翻攝
海山警方趕赴銀行勸阻李姓老翁匯款。記者黃子騰／翻攝
警方在林姓少年與陳姓男子身上查扣價值1670萬的黃金與5萬元現金。記者黃子騰／翻攝
警方在林姓少年與陳姓男子身上查扣價值1670萬的黃金與5萬元現金。記者黃子騰／翻攝

詐騙集團 車手 黃金

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