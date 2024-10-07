影／可惡！流浪漢遭撞命危 肇事騎士裝沒事騎走

南投一名劉姓男子長期流浪街頭，是在地知名街友，他前天騎自行車停在路中央，一輛機車未減速直接撞上他，雙方人車倒地，機車騎士起身後未理會被害人就逕自逃離現場，劉男當場OHCA，送醫救回，但昏迷未脫離險境，警方已循線查獲肇事騎士。

據了解，56歲劉男長年在埔里街頭流浪，算是在地知名的街友，經常出沒南環路、育溪路一帶，以鄰近堤防設施為家，席地或長椅而寢，過去曾有民眾協助通報社福單位，但他不願接受安置，就算因病被送醫救治，康復後仍回到流浪生活。

沒想到，劉男前天（5日）清晨不知為何騎著滿載雜物的自行車，卻打橫停在南環路的路中央，疑因當時天色昏暗，一名機車騎士似乎未注意前方有人車，竟毫無減速的騎車撞擊劉男，雙方人車倒地，騎士隨後起身，劉男則是一動也不動。

該名機車騎士起身後牽起機車，還立起中柱停車，撿拾自身物品，並未多加理會倒地不起的劉男，他隨後更重新發動機車，騎車繞過劉男時似乎還看了他兩眼，但最後仍未通報警消竟逕行離開現場，但他沒想到過程全被附近民宅監視器拍下。