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3重機凌晨在彰化市中山路飆車 可處9萬罰鍰及移送法辦
有3輛重型機車今天凌晨在彰化市中山路2段來回競駛，遭檢舉妨害安寧，機車雖蓄意未懸掛或遮蔽車牌，但警方從路口監視器查到載送機車的小貨車，追出3輛機車主，連同載送無牌機車的小貨車，將依危險駕駛告發，可裁罰3萬到9萬元罰鍰、吊扣6個月，並依公共危險罪嫌移送法辦。
彰化警方說，這3輛機車駕駛人仍未到案，由於所涉行為已違反道路交通管理處罰條例，除了競駛行為的處罰外，未懸掛車行駛可處3600元到10800元罰鍰、故意遮蔽車牌則可處2400元到4800元。至於載運機車的小貨車，則視為公共危險共犯移送法辦，將由檢察官裁定。
彰化警分局指出，今天凌晨3時3分許，接獲民眾報案，指彰化市中山路二段「瓏山林社區」附近路段，有機車飆速競駛，且發出的噪音，擾人清眠，警方據報前往處理，但現場未發現有機車飆車。
警方隨即調閱此一路段的沿線路口監視器，確認有2輛以膠帶覆蓋部分車號的普通重型機車，以及1輛未掛車牌的普通重型機車，在路口來回競速3趟，1趟約200公尺，並有1名男子在停止線前指揮，隨後3輛機車均沿中山路往台中方向離去。警方並依監視器，在附近發現一輛載運無牌照的小貨車。
雖然涉案人仍未到案，案情仍待釐清，但依監視器查出，約2點58分許，3輛機車準備飆車，3時1分第一次競駛來回、03分第二次競駛來回，5分全部撤退，由於競駛時間過短，路程約才200公尺，要從事競駛未免有點短，不排除是以此競駛行為PO上網，衝流量。
警方另依監視器檢視，懷疑競駛的3輛機車，部分有違規改裝排氣管，另有一名騎士未戴安全帽，將進一步追查，一併告發。
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