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怕車牌被冒用不知道 台中警建議可用「綁定帳戶」預警

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

今年以來假車牌猖獗，警政署展開專案取締，台中市第二警分局也查獲兩件冒用車牌案件，兩車主都在南部，車牌卻被冒用在台中行駛，不過警方都已將兩名涉案人依偽造文書、詐欺等罪送辦，警方表示，兩名車主都有將車牌綁定停車費代扣款服務，因此遭冒用車牌出入配合停車場時，就有即時預警的效果。

第二警分局表示，今年4月、8月分別接獲假冒車牌案件，原車主分別居住在高雄、台南，二位車主收到代扣停車場的簡訊通知，顯示其車輛在台中某停車場有扣款，不過兩名車主都確認，車輛停放自宅，趕緊向當地派出所報案。

第二警分局表示，獲報的第一時間，即派員至涉事停車場，確實發現懸掛偽造車牌的車輛，經員警積極偵查，駕駛人都被查獲送辦，偽造車牌的原因，或因想規避遭取締交通違規，或想從事違法行為等，其中偽造台南車輛車牌的林姓涉案人，就是提供需要的車輛資訊，如車色、廠牌、年份等，從露天購物網站下單訂作「客製化」偽造車牌，懸掛於前因酒駕而被吊扣車牌的車輛。

二分局表示，針對上述兩起案件，都以偽造文書、詐欺等罪，移送檢方偵辦，對車主依道路交通管理處罰條例開罰1萬800元。

第二分局提醒，為防止類似情況再度發生，案例中二位車主將停車費、過路費等綁定至個人帳戶，以便及時收到相關通知的作法值得參考，作為一旦遭有心人士冒用之時做為抗辯主張。

此外，為預防有心人士刻意蒐集與其相同廠牌、顏色車輛車牌號碼，訂製偽造車牌以規避罰單、過路費，車主也可考慮在車牌周邊製作不遮蔽車號的獨特標記，以便辨識，一旦收到可疑的扣款訊息或發現車牌異常，應立即報警，避免成為不法分子的受害者，或替他人負擔違規罰單。

警方呼籲，車主應定期檢查車牌是否有鬆動或遭調換跡象，以降低車牌被不法使用的風險。若發現可疑車輛，應立即撥打110報警，共同維護社會治安。

台中市第二警分局接獲南部兩車主通報，進而查獲兩起假冒車牌行駛的案件。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局接獲南部兩車主通報，進而查獲兩起假冒車牌行駛的案件。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局接獲南部兩車主通報，進而查獲兩起假冒車牌行駛的案件。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局接獲南部兩車主通報，進而查獲兩起假冒車牌行駛的案件。記者陳宏睿／翻攝

停車場 停車費 車主

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