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憑著20年前的村民電話簿 警助90歲姊姊與弟弟40年後再重逢

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市家住清水的90歲陳姓老婦，40多年前因故與弟弟爭吵後就不相往來。近日想起弟弟，感覺非常思念，住雲林的女兒、女婿返家發現她悶悶不樂，一問之下，得知媽媽想回龍井區的龍東里老家鄉探望，於是昨天帶了她向烏日警分局龍東派出所求助，所幸在副所長陳照園以所內的一本20年前的村民電話簿，並在龍東里長林金鍊的協助下，讓姊弟重逢，兩人見面熱淚盈眶，也都互道思念。

陳照園說，昨天下午2時許值班時，老婦的黃姓女婿到派出所求助，表示岳母因故和弟弟爭吵，40年未聯繫，想請警方協助尋找弟弟。老婦當時坐在派出所外的車上等，由於環境變化很大，老婦已找不到回家的路，僅知道弟弟名字和大約歲數，陳照園於是找來在地的龍東里長林金鍊共同協助。

陳照園找到放置在派出所裡一本20年前的龍東村民電話號碼簿，撥打陳婦弟弟電話，但已是空號。陳照園未放棄，臨機一動改打鄰居電話，說明尋人任務。恰好鄰居認識陳弟，接著即由林金鍊帶領陳婦等人前往前往。

陳姓老婦的弟弟見到姊姊突然來訪，滿臉驚喜，兩人相隔40年再次重逢，一時熱淚盈眶。陳姓老婦雖然中風過，但身體還行，弟弟也蹲在她身旁一起合影。對警方完成她多年心願，陳婦老婦頻頻感謝，表示終於可以放下這件心事。

台中市烏日警分局龍東派出所陳照園（右）說，昨天下午2時許值班時，老婦的黃姓女婿到派出所求助。圖／民眾提供
台中市烏日警分局龍東派出所陳照園（右）說，昨天下午2時許值班時，老婦的黃姓女婿到派出所求助。圖／民眾提供
20年前的龍東村民電話號碼簿。圖／民眾提供
20年前的龍東村民電話號碼簿。圖／民眾提供
龍東里長林金鍊（右）帶著老婦返家，陳姓老婦（中）和弟弟（左）相隔40年重逢。圖／民眾提供
龍東里長林金鍊（右）帶著老婦返家，陳姓老婦（中）和弟弟（左）相隔40年重逢。圖／民眾提供

中風 老婦 鄰居

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