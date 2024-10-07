聽新聞
0:00 / 0:00
老翁80萬元金飾放機車上 警驚「都是真品」火速發還...他讚：無短缺
台北市白姓老翁日前搬家時，不慎把裝有金飾、金戒指等價值逾80萬元的後背包遺落在機車上，有路人發現，熱心拿到鄰近派出所，警方從背包內證件找到失主，通知他到所領取遺失物，白翁這才意識到「金飾竟然弄丟了」，頻頻感謝員警，以及熱心路人的舉手之勞。
文山一分局木新派出所員警周聖原日前獲報，一名男子拿著一個黑色後背包至派出所，稱是在木新路三段357號前機車上拾獲，因為背包放在機車上遲遲沒有人拿走，怕被有心人士偷走，請員警幫忙協助發還。
員警接手，至座位上打開背包查看，發現裡面「價值不菲」，裝有現金鈔票、存摺、金項鍊、金手鍊、金牌、金戒指、金玉佛牌等值錢物品，不清楚「是否為真」，還特別至銀樓辨識，確定都是真金，總重約八兩重、市值高達80多萬元，遂不敢大意，依存摺戶名，循線聯繫失主67歲白姓男子。
白男當時正在搬家，聽到派出所來電還不清楚狀況，直到聽到「背包內有金飾」，這才大驚「背包忘記拿了」，匆忙趕至派出所。他供稱，近期在忙搬家，舊家、新家兩頭跑，才忘記拿背包，檢查物品都沒有短缺，頻頻感謝員警協助，並大讚熱心民眾的舉手之勞，讓財物失而復得。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言