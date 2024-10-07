老翁80萬元金飾放機車上 警驚「都是真品」火速發還...他讚：無短缺

台北市白姓老翁日前搬家時，不慎把裝有金飾、金戒指等價值逾80萬元的後背包遺落在機車上，有路人發現，熱心拿到鄰近派出所，警方從背包內證件找到失主，通知他到所領取遺失物，白翁這才意識到「金飾竟然弄丟了」，頻頻感謝員警，以及熱心路人的舉手之勞。

文山一分局木新派出所員警周聖原日前獲報，一名男子拿著一個黑色後背包至派出所，稱是在木新路三段357號前機車上拾獲，因為背包放在機車上遲遲沒有人拿走，怕被有心人士偷走，請員警幫忙協助發還。

員警接手，至座位上打開背包查看，發現裡面「價值不菲」，裝有現金鈔票、存摺、金項鍊、金手鍊、金牌、金戒指、金玉佛牌等值錢物品，不清楚「是否為真」，還特別至銀樓辨識，確定都是真金，總重約八兩重、市值高達80多萬元，遂不敢大意，依存摺戶名，循線聯繫失主67歲白姓男子。