快訊

新北幼兒園又爆虐兒？2歲女童身上出現瘀青 家長調監視器竟被刪除

「平轉個碗糕！」顏炳立：房市沒有拋售、這情況房價開始跌

北北基宜濕涼大雨來了 三張圖看本周降雨變化

聽新聞
0:00 / 0:00

老翁80萬元金飾放機車上 警驚「都是真品」火速發還...他讚：無短缺

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市白姓老翁日前搬家時，不慎把裝有金飾金戒指等價值逾80萬元的後背包遺落在機車上，有路人發現，熱心拿到鄰近派出所，警方從背包內證件找到失主，通知他到所領取遺失物，白翁這才意識到「金飾竟然弄丟了」，頻頻感謝員警，以及熱心路人的舉手之勞。

文山一分局木新派出所員警周聖原日前獲報，一名男子拿著一個黑色後背包至派出所，稱是在木新路三段357號前機車上拾獲，因為背包放在機車上遲遲沒有人拿走，怕被有心人士偷走，請員警幫忙協助發還。

員警接手，至座位上打開背包查看，發現裡面「價值不菲」，裝有現金鈔票、存摺、金項鍊、金手鍊、金牌、金戒指、金玉佛牌等值錢物品，不清楚「是否為真」，還特別至銀樓辨識，確定都是真金，總重約八兩重、市值高達80多萬元，遂不敢大意，依存摺戶名，循線聯繫失主67歲白姓男子。

白男當時正在搬家，聽到派出所來電還不清楚狀況，直到聽到「背包內有金飾」，這才大驚「背包忘記拿了」，匆忙趕至派出所。他供稱，近期在忙搬家，舊家、新家兩頭跑，才忘記拿背包，檢查物品都沒有短缺，頻頻感謝員警協助，並大讚熱心民眾的舉手之勞，讓財物失而復得。

遺失背包內裝有金項鍊、金手鍊、金牌、金戒指、金玉佛牌等，員警至銀樓辨識確定都是真金，總重約八兩重、市值高達80多萬元。記者翁至成／翻攝
遺失背包內裝有金項鍊、金手鍊、金牌、金戒指、金玉佛牌等，員警至銀樓辨識確定都是真金，總重約八兩重、市值高達80多萬元。記者翁至成／翻攝
遺失背包內裝有金項鍊、金手鍊、金牌、金戒指、金玉佛牌等，員警至銀樓辨識確定都是真金，總重約八兩重、市值高達80多萬元。記者翁至成／翻攝
遺失背包內裝有金項鍊、金手鍊、金牌、金戒指、金玉佛牌等，員警至銀樓辨識確定都是真金，總重約八兩重、市值高達80多萬元。記者翁至成／翻攝
遺失背包內裝有金項鍊、金手鍊、金牌、金戒指、金玉佛牌等，員警至銀樓辨識確定都是真金，總重約八兩重、市值高達80多萬元。記者翁至成／翻攝
遺失背包內裝有金項鍊、金手鍊、金牌、金戒指、金玉佛牌等，員警至銀樓辨識確定都是真金，總重約八兩重、市值高達80多萬元。記者翁至成／翻攝
遺失背包內裝有金項鍊、金手鍊、金牌、金戒指、金玉佛牌等，員警至銀樓辨識確定都是真金，總重約八兩重、市值高達80多萬元。記者翁至成／翻攝
遺失背包內裝有金項鍊、金手鍊、金牌、金戒指、金玉佛牌等，員警至銀樓辨識確定都是真金，總重約八兩重、市值高達80多萬元。記者翁至成／翻攝
遺失背包內裝有金項鍊、金手鍊、金牌、金戒指、金玉佛牌等，員警至銀樓辨識確定都是真金，總重約八兩重、市值高達80多萬元。記者翁至成／翻攝
遺失背包內裝有金項鍊、金手鍊、金牌、金戒指、金玉佛牌等，員警至銀樓辨識確定都是真金，總重約八兩重、市值高達80多萬元。記者翁至成／翻攝
文山一分局木新派出所員警周聖原，日前協助發還遺失價值逾80萬元的黃金飾品給失主白姓老翁，金飾都被裝在黑色背包。記者翁至成／翻攝
文山一分局木新派出所員警周聖原，日前協助發還遺失價值逾80萬元的黃金飾品給失主白姓老翁，金飾都被裝在黑色背包。記者翁至成／翻攝

存摺 金戒指 金飾

延伸閱讀

全紅嬋媽媽曬金手鐲金項鍊驕傲喊「女兒買的！」 網友：苦盡甘來

新竹女金援男子915萬 求償無門才知被騙…法官重判7年

缺錢買毒涉偷神像、金飾變賣 南投警逮4嫌

影／台中金主博弈吸注2.4億 拿百萬搭阿法落網：頭期款

相關新聞

憑著20年前的村民電話簿 警助90歲姊姊與弟弟40年後再重逢

台中市家住清水的90歲陳姓老婦，40多年前因故與弟弟爭吵後就不相往來。近日想起弟弟，感覺非常思念，住雲林的女兒、女婿返家...

影／第一視角曝光！南投打火英雄深入火場 網友感佩

南投埔里南昌街4日深夜發生火警，火勢延燒連棟店面，警義消動員馳援灌救，撲滅後又死灰復燃，人車出動3次才完成任務，累壞眾人...

怕車牌被冒用不知道 台中警建議可用「綁定帳戶」預警

今年以來假車牌猖獗，警政署展開專案取締，台中市第二警分局也查獲兩件冒用車牌案件，兩車主都在南部，車牌卻被冒用在台中行駛，...

老翁80萬元金飾放機車上 警驚「都是真品」火速發還...他讚：無短缺

台北市白姓老翁日前搬家時，不慎把裝有金飾、金戒指等價值逾80萬元的後背包遺落在機車上，有路人發現，熱心拿到鄰近派出所，警...

淡水河口2艘小船因退潮擱淺沙洲 海巡、消防平安救回6人

新北市淡水河口昨天下午先後有2艘小船因退潮擱淺沙洲，海巡署獲報派遣第八岸巡隊和淡水海巡隊趕往援救，趕抵之後協助船上6人脫...

國道上吵架男負氣下車旋遭撞不治 國道警調查釐清責任

60歲男子搭乘王姓女友人的車，昨晚十點多車子已開上國道3號，他因和女駕駛吵架負氣在國道路肩下車，並躺在外側車道，約在南下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。