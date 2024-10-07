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淡水河口2艘小船因退潮擱淺沙洲 海巡、消防平安救回6人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水河口昨天下午先後有2艘小船因退潮擱淺沙洲，海巡署獲報派遣第八岸巡隊和淡水海巡隊趕往援救，趕抵之後協助船上6人脫困安全上岸，2艘船直到午夜漲潮才拖回八里風帆碼頭。

第八岸巡隊八里安檢所是在昨天下午4時許接獲民眾通報，指稱淡水河口有船隻擱淺，第三巡防區指揮部隨即指派第八岸巡隊及淡水海巡隊人員與船艇前往救援，並通報新北市消防局共同協助處置。

海巡人員抵達距岸約500公尺河面，發現2艘小船擱淺，船上6人已自行脫困並由海巡人員戒護安全上岸，經消防救護人員初步檢查，6人均未受傷無需就醫。

初步了解，事發當時正值退潮，1艘小船先擱淺在沙洲，另1艘船前往救援時亦因水位過低擱淺。為免危險，民眾將2艘船繫上浮球固定，等待漲潮時段再請第3艘民間小船前往現場拖帶。

最後由淡水海巡隊CP-1070巡防艇及第八岸巡隊淡水第二漁港安檢所的救生艇協助戒護，2艘擱淺小船於今天凌晨0時許被拖帶進入八里風帆碼頭。

第三巡防區指揮部表示，民眾在港區或岸際發現救生救難等需要協助狀況，皆可撥打「118」免費報案專線，海巡署將竭誠為民眾服務。

新北市淡水河口昨天下午有2艘小船因退潮擱淺沙洲，海巡署獲報派遣第八岸巡隊和淡水海巡隊趕往援救，趕抵之後協助船上6人脫困安全上岸，2艘船直到午夜漲潮才拖回八里風帆碼頭。圖／海巡署提供
新北市淡水河口昨天下午有2艘小船因退潮擱淺沙洲，海巡署獲報派遣第八岸巡隊和淡水海巡隊趕往援救，趕抵之後協助船上6人脫困安全上岸，2艘船直到午夜漲潮才拖回八里風帆碼頭。圖／海巡署提供
新北市淡水河口昨天下午有2艘小船因退潮擱淺沙洲，海巡署獲報派遣第八岸巡隊和淡水海巡隊趕往援救，趕抵之後協助船上6人脫困安全上岸，2艘船直到午夜漲潮才拖回八里風帆碼頭。圖／海巡署提供
新北市淡水河口昨天下午有2艘小船因退潮擱淺沙洲，海巡署獲報派遣第八岸巡隊和淡水海巡隊趕往援救，趕抵之後協助船上6人脫困安全上岸，2艘船直到午夜漲潮才拖回八里風帆碼頭。圖／海巡署提供
新北市淡水河口昨天下午有2艘小船因退潮擱淺沙洲，海巡署獲報派遣第八岸巡隊和淡水海巡隊趕往援救，趕抵之後協助船上6人脫困安全上岸，2艘船直到午夜漲潮才拖回八里風帆碼頭。圖／海巡署提供
新北市淡水河口昨天下午有2艘小船因退潮擱淺沙洲，海巡署獲報派遣第八岸巡隊和淡水海巡隊趕往援救，趕抵之後協助船上6人脫困安全上岸，2艘船直到午夜漲潮才拖回八里風帆碼頭。圖／海巡署提供

海巡署 淡水河

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