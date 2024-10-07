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國道上吵架男負氣下車旋遭撞不治 國道警調查釐清責任

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

60歲男子搭乘王姓女友人的車，昨晚十點多車子已開上國道3號，他因和女駕駛吵架負氣在國道路肩下車，並躺在外側車道，約在南下304.3公里處遭不明車輛撞擊，嘉義縣消防局據報派遣救護車協助送醫仍不治死亡，相關肇責國道警方持續調查釐清中。

嘉義縣消防局表示，這名男性傷者年約60歲，當場 救護車抵達時男子已經 OHCA（沒有呼吸 心跳），消防人員現場給予急救處置後，由救護車送嘉義市往聖馬爾定醫院，不幸仍傷重不治。

警方初步調查，王姓女子稱兩人是朋友關係，在車上吵架，林男負氣揚言跳車，她只好將車暫停路肩。林男下車走下邊坡後，又走回高速公路，躺在外側車道後，沒多久就被其他車撞擊。警方通知2輛經過現場車子駕駛到案，到案駕駛人均無酒精反應，事故發生原因尚待調查釐清。

警方呼籲用路人行駛高速公路不得在指定場所以外上下乘客。夜間行車請開啟頭燈或遠光燈，以維護自身及其他用路人之安全。

嘉義縣消防局據報派遣人車到現場協助傷者就醫。圖／翻攝畫面
嘉義縣消防局據報派遣人車到現場協助傷者就醫。圖／翻攝畫面
嘉義縣消防局據報派遣人車到現場協助傷者就醫。圖／翻攝畫面
嘉義縣消防局據報派遣人車到現場協助傷者就醫。圖／翻攝畫面
國道三號南向304.3公里（水上系統路段）昨天深夜發生乘客和朋友吵架負氣下車，男子最後被後方車撞擊死亡。圖／翻攝畫面
國道三號南向304.3公里（水上系統路段）昨天深夜發生乘客和朋友吵架負氣下車，男子最後被後方車撞擊死亡。圖／翻攝畫面

嘉義 國道 救護車

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