快訊

「和解飯」前先嗆聲 藍白不滿府院黑白臉 綠籲顧民生

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「達成目標」：財庫更旺盛

賺爛！他翻AirPods包裝盒「過5年才發現」多撈1770元 百萬人朝聖：真的有

聽新聞
0:00 / 0:00

影／第一視角曝光！南投打火英雄深入火場 網友感佩

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里南昌街4日深夜發生火警，火勢延燒連棟店面，警義消動員馳援灌救，撲滅後又死灰復燃，人車出動3次才完成任務，累壞眾人。有民眾在網路曝光義消打火第一視角，爆閃烈焰、呼吸換氣聲等驚險影像，令網友感佩，肅然起敬。

南昌街位在埔里鬧區，人口密集，4日深夜10時其中一棟透天店面竄出大火濃煙，且延燒波及左右兩側店鋪，消防局調派埔里、中心碑、魚池、日月潭4分隊消防及義消全力灌救，警方維護現場，5日凌晨近2時撲滅大火，所幸無人傷亡。

由於，撲滅後火場餘溫仍高，高溫又使得死灰復燃，5日凌晨3時許、上午10時許又竄出濃煙，1個火場人員動員3次，才完全撲滅火勢，累壞所有的打火弟兄。有消防員PO文感謝義消協助，也有人提供義消隨身攝影機側錄火場救援的畫面。

打火弟兄第一視角也曝光，現場一片火光，背著空氣瓶的他們，呼吸換氣聲明顯，合力灌救火勢，還得留意上方及周邊雜物，當燃火遇水產生蒸氣、火星，爆閃烈焰不斷，畫面驚險震撼，令網友感佩，紛留言打氣更盼他們每次出勤平安順利。

南投埔里南昌街店面4日深夜大火，延燒連棟店面，警義消馳援灌救，撲滅後又死灰復燃，人車出動3次才完成任務。圖／南投縣消防局提供
南投埔里南昌街店面4日深夜大火，延燒連棟店面，警義消馳援灌救，撲滅後又死灰復燃，人車出動3次才完成任務。圖／南投縣消防局提供
南投埔里南昌街店面4日深夜大火，延燒連棟店面，警義消馳援灌救，撲滅後又死灰復燃，人車出動3次才完成任務。圖／南投縣消防局提供
南投埔里南昌街店面4日深夜大火，延燒連棟店面，警義消馳援灌救，撲滅後又死灰復燃，人車出動3次才完成任務。圖／南投縣消防局提供
南投埔里南昌街店面4日深夜大火，延燒連棟店面，警義消馳援灌救，義消深入火場第一視角，畫面驚險。圖／擷取自影片
南投埔里南昌街店面4日深夜大火，延燒連棟店面，警義消馳援灌救，義消深入火場第一視角，畫面驚險。圖／擷取自影片
南投埔里南昌街店面4日深夜大火，延燒連棟店面，警義消馳援灌救，撲滅後又死灰復燃，人車出動3次才完成任務。圖／南投縣消防局提供
南投埔里南昌街店面4日深夜大火，延燒連棟店面，警義消馳援灌救，撲滅後又死灰復燃，人車出動3次才完成任務。圖／南投縣消防局提供

埔里

延伸閱讀

影／南投埔里工寮全面燃燒 烈焰沖天、消防灌救

影／媒體三問賴清德祖國論 韓國瑜搖頭避談「反應微妙」

南投埔里花卉物流中心活化 知名糕餅大廠將進駐

月薪25K搶破頭！南投慈聖宮徵廟公 周休包住只做3件事

相關新聞

台東離奇車禍屍塊散布死者曝光 他當城市遊俠竟慘死街頭

台東市松江路昨天深夜發生死亡車禍，行人鄒姓男子在快車道上先被機車撞倒，兩輛轎車緊隨而來，第一輛閃開，第二輛軍人駕駛的轎車...

影／第一視角曝光！南投打火英雄深入火場 網友感佩

南投埔里南昌街4日深夜發生火警，火勢延燒連棟店面，警義消動員馳援灌救，撲滅後又死灰復燃，人車出動3次才完成任務，累壞眾人...

淡水河口2艘小船因退潮擱淺沙洲 海巡、消防平安救回6人

新北市淡水河口昨天下午先後有2艘小船因退潮擱淺沙洲，海巡署獲報派遣第八岸巡隊和淡水海巡隊趕往援救，趕抵之後協助船上6人脫...

國道上吵架男負氣下車旋遭撞不治 國道警調查釐清責任

60歲男子搭乘王姓女友人的車，昨晚十點多車子已開上國道3號，他因和女駕駛吵架負氣在國道路肩下車，並躺在外側車道，約在南下...

北市保警小隊長騎車酒駕...拒測記大過調職 同桌2警申誡

台北市警察局保安大隊1名顏姓小隊長，日前在新北市蘆洲區喝酒騎乘機車被員警攔下，但是他拒絕酒測，被開罰單並扣車。北市警局核...

苗栗台72線轎車撞上掉落物烏龜翻 一家5口包括6個月大女嬰在車內

一包廢電纜昨天晚間掉落台72線苗栗縣頭屋路段，3輛轎車閃避不及撞上，其中一輛四腳朝天烏龜翻，車內一家5口輕傷送醫無大礙，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。