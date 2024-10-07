影／第一視角曝光！南投打火英雄深入火場 網友感佩

南投埔里南昌街4日深夜發生火警，火勢延燒連棟店面，警義消動員馳援灌救，撲滅後又死灰復燃，人車出動3次才完成任務，累壞眾人。有民眾在網路曝光義消打火第一視角，爆閃烈焰、呼吸換氣聲等驚險影像，令網友感佩，肅然起敬。

南昌街位在埔里鬧區，人口密集，4日深夜10時其中一棟透天店面竄出大火濃煙，且延燒波及左右兩側店鋪，消防局調派埔里、中心碑、魚池、日月潭4分隊消防及義消全力灌救，警方維護現場，5日凌晨近2時撲滅大火，所幸無人傷亡。

由於，撲滅後火場餘溫仍高，高溫又使得死灰復燃，5日凌晨3時許、上午10時許又竄出濃煙，1個火場人員動員3次，才完全撲滅火勢，累壞所有的打火弟兄。有消防員PO文感謝義消協助，也有人提供義消隨身攝影機側錄火場救援的畫面。