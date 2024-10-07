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影／第一視角曝光！南投打火英雄深入火場 網友感佩
南投埔里南昌街4日深夜發生火警，火勢延燒連棟店面，警義消動員馳援灌救，撲滅後又死灰復燃，人車出動3次才完成任務，累壞眾人。有民眾在網路曝光義消打火第一視角，爆閃烈焰、呼吸換氣聲等驚險影像，令網友感佩，肅然起敬。
南昌街位在埔里鬧區，人口密集，4日深夜10時其中一棟透天店面竄出大火濃煙，且延燒波及左右兩側店鋪，消防局調派埔里、中心碑、魚池、日月潭4分隊消防及義消全力灌救，警方維護現場，5日凌晨近2時撲滅大火，所幸無人傷亡。
由於，撲滅後火場餘溫仍高，高溫又使得死灰復燃，5日凌晨3時許、上午10時許又竄出濃煙，1個火場人員動員3次，才完全撲滅火勢，累壞所有的打火弟兄。有消防員PO文感謝義消協助，也有人提供義消隨身攝影機側錄火場救援的畫面。
打火弟兄第一視角也曝光，現場一片火光，背著空氣瓶的他們，呼吸換氣聲明顯，合力灌救火勢，還得留意上方及周邊雜物，當燃火遇水產生蒸氣、火星，爆閃烈焰不斷，畫面驚險震撼，令網友感佩，紛留言打氣更盼他們每次出勤平安順利。
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