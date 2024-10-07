北市保警小隊長騎車酒駕...拒測記大過調職 同桌2警申誡

台北市警察局保安大隊1名顏姓小隊長，日前在新北市蘆洲區喝酒騎乘機車被員警攔下，但是他拒絕酒測，被開罰單並扣車。北市警局核定處分1大過並調職，同桌聚餐2名警職人員未善盡勸導之責，亦各記申誡處分。

52歲顏姓小隊長是在上個月27日深夜11時許，騎乘機車路過新北市蘆洲區光榮路、中正路口，被員警發現騎車搖晃不穩，攔下盤查被聞到酒味。他當時並未表明職業身分，但拒絕酒測。員警告知相關權利後，告發交通違規拒測罰單、當場扣車移置保管，顏男另行搭車離去。