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北市保警小隊長騎車酒駕...拒測記大過調職 同桌2警申誡

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

台北市警察局保安大隊1名顏姓小隊長，日前在新北市蘆洲區喝酒騎乘機車被員警攔下，但是他拒絕酒測，被開罰單並扣車。北市警局核定處分1大過並調職，同桌聚餐2名警職人員未善盡勸導之責，亦各記申誡處分。

52歲顏姓小隊長是在上個月27日深夜11時許，騎乘機車路過新北市蘆洲區光榮路、中正路口，被員警發現騎車搖晃不穩，攔下盤查被聞到酒味。他當時並未表明職業身分，但拒絕酒測。員警告知相關權利後，告發交通違規拒測罰單、當場扣車移置保管，顏男另行搭車離去。

台北市警察局保安大隊今天表示，顏姓小隊長當天是在餐敘完畢，騎乘機車返家途中因酒駕拒測被開罰單，除依警察人員駕車安全考核實施要點核予1大過處分並調整服務地區外，清查發現當天餐敘同桌還有另2名警職人員，因未善盡勸導之責，依規定核予申誡行政處分，並追究相關人員行政考監責任，以維護警察風紀。

台北市保安警察大隊。圖／警方提供
台北市保安警察大隊。圖／警方提供

罰單 警察

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