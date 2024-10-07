苗栗台72線轎車撞上掉落物烏龜翻 一家5口包括6個月大女嬰在車內

一包廢電纜昨天晚間掉落台72線苗栗縣頭屋路段，3輛轎車閃避不及撞上，其中一輛四腳朝天烏龜翻，車內一家5口輕傷送醫無大礙，警方鎖定一輛半拖車追查公共危險罪嫌刑責。

苗栗縣政府消防局昨天晚上10點多接獲報案，一輛轎車在台72線10.5公里往東方向車道翻覆，車內吳姓男子（34歲）、太太林姓女子（33歲），及8歲女兒、5歲兒子擦傷，6個月大女嬰坐安全座椅無外傷，消防人到場，5人都先行脫困，救護車送醫，均無大礙。

警方調查，一輛半拖車載運廢電纜掉落到台72內側車道，現場光線昏暗，先後有3輛車子撞上，前兩輛些微受損，第三輛撞上翻覆，廢電纜散落一地，頭屋分駐所員警到場管制交通，通報公路局中區養護工程分局苗栗工務段晚上11點清除完畢。