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苗栗台72線轎車撞上掉落物烏龜翻 一家5口包括6個月大女嬰在車內
一包廢電纜昨天晚間掉落台72線苗栗縣頭屋路段，3輛轎車閃避不及撞上，其中一輛四腳朝天烏龜翻，車內一家5口輕傷送醫無大礙，警方鎖定一輛半拖車追查公共危險罪嫌刑責。
苗栗縣政府消防局昨天晚上10點多接獲報案，一輛轎車在台72線10.5公里往東方向車道翻覆，車內吳姓男子（34歲）、太太林姓女子（33歲），及8歲女兒、5歲兒子擦傷，6個月大女嬰坐安全座椅無外傷，消防人到場，5人都先行脫困，救護車送醫，均無大礙。
警方調查，一輛半拖車載運廢電纜掉落到台72內側車道，現場光線昏暗，先後有3輛車子撞上，前兩輛些微受損，第三輛撞上翻覆，廢電纜散落一地，頭屋分駐所員警到場管制交通，通報公路局中區養護工程分局苗栗工務段晚上11點清除完畢。
警方調閱監視器影像追查，鎖定一輛營業半拖車追查，苗栗警分局提醒，車輛裝載貨物勿超高、超寬、超長及超載，容易滲漏、飛散、氣味惡臭之貨物，應嚴密綑綁、覆蓋；裝載貨物掉落致肇事，除依道路交通管理處罰條例處駕駛人3000元至1萬8000元罰鍰，若造成道路堵塞而妨害公眾往來通行之安全，將依公共危險從嚴究辦。
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