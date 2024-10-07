快訊

「和解飯」前先嗆聲 藍白不滿府院黑白臉 綠籲顧民生

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「達成目標」：財庫更旺盛

賺爛！他翻AirPods包裝盒「過5年才發現」多撈1770元 百萬人朝聖：真的有

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗台72線轎車撞上掉落物烏龜翻 一家5口包括6個月大女嬰在車內

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一包廢電纜昨天晚間掉落台72線苗栗縣頭屋路段，3輛轎車閃避不及撞上，其中一輛四腳朝天烏龜翻，車內一家5口輕傷送醫無大礙，警方鎖定一輛半拖車追查公共危險罪嫌刑責。

苗栗縣政府消防局昨天晚上10點多接獲報案，一輛轎車在台72線10.5公里往東方向車道翻覆，車內吳姓男子（34歲）、太太林姓女子（33歲），及8歲女兒、5歲兒子擦傷，6個月大女嬰坐安全座椅無外傷，消防人到場，5人都先行脫困，救護車送醫，均無大礙。

警方調查，一輛半拖車載運廢電纜掉落到台72內側車道，現場光線昏暗，先後有3輛車子撞上，前兩輛些微受損，第三輛撞上翻覆，廢電纜散落一地，頭屋分駐所員警到場管制交通，通報公路局中區養護工程分局苗栗工務段晚上11點清除完畢。

警方調閱監視器影像追查，鎖定一輛營業半拖車追查，苗栗警分局提醒，車輛裝載貨物勿超高、超寬、超長及超載，容易滲漏、飛散、氣味惡臭之貨物，應嚴密綑綁、覆蓋；裝載貨物掉落致肇事，除依道路交通管理處罰條例處駕駛人3000元至1萬8000元罰鍰，若造成道路堵塞而妨害公眾往來通行之安全，將依公共危險從嚴究辦。

一輛半拖車載運廢電纜昨天晚間掉落台72線苗栗縣頭屋路段，3輛轎車閃避不及撞上，其中一輛四腳朝天烏龜翻，車內一家5口輕傷送醫無大礙。圖／民眾提供
一輛半拖車載運廢電纜昨天晚間掉落台72線苗栗縣頭屋路段，3輛轎車閃避不及撞上，其中一輛四腳朝天烏龜翻，車內一家5口輕傷送醫無大礙。圖／民眾提供
一輛半拖車載運廢電纜昨天晚間掉落台72線苗栗縣頭屋路段，3輛轎車閃避不及撞上，其中一輛四腳朝天烏龜翻，車內一家5口輕傷送醫無大礙。圖／民眾提供
一輛半拖車載運廢電纜昨天晚間掉落台72線苗栗縣頭屋路段，3輛轎車閃避不及撞上，其中一輛四腳朝天烏龜翻，車內一家5口輕傷送醫無大礙。圖／民眾提供
一輛半拖車載運廢電纜昨天晚間掉落台72線苗栗縣頭屋路段，3輛轎車閃避不及撞上，其中一輛四腳朝天烏龜翻，車內一家5口輕傷送醫無大礙。圖／民眾提供
一輛半拖車載運廢電纜昨天晚間掉落台72線苗栗縣頭屋路段，3輛轎車閃避不及撞上，其中一輛四腳朝天烏龜翻，車內一家5口輕傷送醫無大礙。圖／民眾提供

氣味 苗栗縣 車道

延伸閱讀

台東離奇車禍屍塊散布死者曝光 他當城市遊俠竟慘死街頭

國1汐五高架廂型車連撞2車！1車翻滾2圈嚴重損毀 車上夫妻、4歲幼兒送醫

男台中騎車載妻遭轎車追撞 雙雙墜大甲溪河床…釀夫死妻傷

疑餓死4月大女嬰...狠心母長相曝 曾PO文「放下負擔奔向新生命」

相關新聞

台東離奇車禍屍塊散布死者曝光 他當城市遊俠竟慘死街頭

台東市松江路昨天深夜發生死亡車禍，行人鄒姓男子在快車道上先被機車撞倒，兩輛轎車緊隨而來，第一輛閃開，第二輛軍人駕駛的轎車...

影／第一視角曝光！南投打火英雄深入火場 網友感佩

南投埔里南昌街4日深夜發生火警，火勢延燒連棟店面，警義消動員馳援灌救，撲滅後又死灰復燃，人車出動3次才完成任務，累壞眾人...

淡水河口2艘小船因退潮擱淺沙洲 海巡、消防平安救回6人

新北市淡水河口昨天下午先後有2艘小船因退潮擱淺沙洲，海巡署獲報派遣第八岸巡隊和淡水海巡隊趕往援救，趕抵之後協助船上6人脫...

國道上吵架男負氣下車旋遭撞不治 國道警調查釐清責任

60歲男子搭乘王姓女友人的車，昨晚十點多車子已開上國道3號，他因和女駕駛吵架負氣在國道路肩下車，並躺在外側車道，約在南下...

北市保警小隊長騎車酒駕...拒測記大過調職 同桌2警申誡

台北市警察局保安大隊1名顏姓小隊長，日前在新北市蘆洲區喝酒騎乘機車被員警攔下，但是他拒絕酒測，被開罰單並扣車。北市警局核...

苗栗台72線轎車撞上掉落物烏龜翻 一家5口包括6個月大女嬰在車內

一包廢電纜昨天晚間掉落台72線苗栗縣頭屋路段，3輛轎車閃避不及撞上，其中一輛四腳朝天烏龜翻，車內一家5口輕傷送醫無大礙，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。