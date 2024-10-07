新北幼兒園2歲女童疑遭虐身上出現瘀青 家長想調監視器竟已被刪除

新北市某幼兒園傳出疑似虐童案，新北市議員張嘉玲今帶著孩子父母出面控訴，孩子8月開始到幼兒園上學後，身上陸續出現大小不一瘀青，9月11日事發當天，園方通知2歲女兒在學校受傷，不僅受傷時間一天三變，原因一下說是老師清理孩子嘔吐物時碰傷，又說是孩子搶玩具造成，他們報警想調閱8月期間監視器畫面，竟遭到不明原因刪除，離譜至極，只求盡速查明真相。

該幼兒園今天回應，目前教育局已經啟動調查，老師部分已經停職，靜待調查結果。

爸爸出面控訴，孩子原相當活潑開朗，今年8月5日送到這間幼兒園就讀後，陸續在孩子身上發現不明瘀青，且聽到要上學就會哭鬧，當時他們詢問老師，對方說孩子第一次托育，需要時間適應。

9月11日下午2時許，妻子在家接到電話，因女兒在學校嘔吐，老師清理時不慎造成孩子瘀青，後來他接到電話，園方改說是孩子跟同學搶玩具造成，夫妻倆趕到幼兒園，映入眼簾的竟是孩子臉部有大面積疑似齒痕，真的又驚又恐。

爸爸說，女兒只是躲在他們懷裡什麼都不敢說，他質疑，事發時間園方一下說是上午10時10分，又說是11時，又改是中午，受傷原因從老師不小心撞到，改口是玩玩具碰傷，但老師都推說沒看到，不知是誰弄傷女兒。

當下園長與教保員不斷道歉希望私了，事後帶著女兒到醫院驗傷，醫師明白告訴他們2歲孩童間不可能造成這麼大的齒痕，他們質疑這些傷可能是成人所為。

爸爸說，警方調閱9月11日當天監視器畫面，發現當天10時左右，老師正在破口大罵小孩，後來女兒被老師拉出教室帶離監視器畫面，回來後只看到女兒不停哭泣，老師還把女兒的臉扳起來看，質疑女兒當時已經受傷。

爸爸說，中午時間女兒吃飯較慢，其他孩子已在休息，女兒在角落，老師竟把食物剪碎後，狂餵她三大口，沒有給她時間咀嚼，還拿藥膏猛擦女兒，似乎想消滅什麼證據，且上午發生的事情，下午兩點才通知家長，無法理解。

爸爸說，當天監視器畫面中，他也看到老師對其他孩子也相當粗魯，他們回想起孩子8月開始有許多傷痕，再度報警希望調閱8月期間監視器畫面，竟然遭到刪除；教育局相關單位對相關調查結果、孩子就學安排都沒下文，才會找上張嘉玲議員陳情。

爸爸說，女兒至今經常在睡夢中驚醒、大叫，到台大醫院兒童心理諮商就診，也發現孩子對剪刀剪食物有莫名恐懼，聽到要上學就會害怕。

張嘉玲說，該幼兒園在新北近兩次評鑑都是全數指標通過，家長信任市府把孩子送去，竟被如此對待，教育局當下沒立刻查扣相關監視器畫面，也還沒舉行調查委員會，甚至用調侃語氣，問家長問應該不會想回原幼兒園吧？難道是要孩子回現場模擬？園方若沒做錯事，為何要刪除監視器畫面？

新北市教育局表示，9月12日晚間接獲警察局通報後，13日及入園稽查，並要求疑行為人立即停職接受調查，若查證屬實將嚴懲行為人及幼兒園督導管理疏失，並公告幼兒園及行為人姓名。

教育局說，該園先誆稱監視器畫面已交給警方，以不會操作為由規避提供影像供教育局查察，後遭檢察官調查搜索發現涉及將監視錄影影像格式化，教育局嚴已依法裁罰該園負責人30萬元罰鍰，涉嫌湮滅證據罪部分由檢方調查。