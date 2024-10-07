高雄BMW駕駛疑恍神駛入對向 撞賓士、特斯拉和本田　

江姓男子昨晚8時44分許駕駛BMW轎車行經高雄市左營區自由三路時，疑恍神將車駛入對向車道，當場擦撞賓士、特斯拉和本田等3車，導致BMW車頭嚴重凹陷、安全氣囊爆開，3人受輕傷，4車則車頭、板金、車輪、車門毀損。

警方調查，22歲江姓男子昨晚昨晚8時44分許駕駛BMW轎車行經高雄市左營區自由三路接近重立路口時，突然逆向駛入對向車道，連續撞擊60歲姜姓男子駕駛的本田CRV、45歲張姓男子駕駛的賓士以及40歲吳姓男子所駕駛的特斯拉。

4車連環撞，導致江男BMW轎車左側車頭毀損、車輪軸斷裂歪斜，另3車則分別受有左後車門板金、車輪毀損、車門有擦痕等情形。

江男因方向盤當下安全氣囊爆開，胸部不適，另姜、張二人身體輕微擦挫傷，吳男未受傷。江稱自己當下恍神，不慎開到對向，因胸部不適被送醫治療。