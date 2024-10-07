聽新聞
0:00 / 0:00
豆花店開出發票中千萬大獎 歹徒竟上門要求補印發票
台中市南屯區一家豆花店，日前開出1、2月統一發票千萬大獎，未料卻有歹徒偽造法院公文連絡店家要求補印發票，直到歹徒拿著補印發票兌獎，才被識破，豆花店也驚覺被騙，案由警方偵辦中。
中區國稅局說，依統一發票給獎辦法規定，發票若毀損或內容模糊不清時，可持原發票到開立的店家補印一次，若遺失則無法補印。但目前僅電子發票可以補印，收印機的發票則不行。若如歹徒持所謂的法院公文要求補發，店家應可拒絕。
國稅局也提醒，最佳的方式，是使用雲端發票，並設置好中獎帳號，發票以載具存入雲端。若中獎了，獎金可以直接匯入帳戶，不僅可降低發票毀損或遭冒領的風險，還可以省下千分之4的印花稅，若以1千萬元而言，就是4萬元。
據了解，日前有民眾在這家豆花店花了65元吃一碗豆花，幸運中了今年1、2月統一發票千萬大獎。未料有一名男子從臉書粉絲團私訊店家，傳了一張署名為台南地院的「公文」，詢問店家這幾天有沒有收到財政部發函要求「補印」發票給他？
偽造的法院公文上，寫著中獎人因發票毀損、申訴法院代為重印發票，經法院裁定要求補開一張中獎發票給他，底下還印有假法官、院長署名的印章。
因男子還不斷電話騷擾，要求趕快補印寄到台南給他，店家一時誤信，即真的補印。等該名男子拿著補印的發票到銀行兌獎，行員透過電腦系統查覺獎金早已被兌獎領走，向男子追問發票出處，該名男子才藉故逃離。
店家說，後來會計師收到國稅局求證「為什麼補印中獎發票？」他們調了監視器，看到企圖詐領的男子一身刺青，才驚覺應該是詐騙集團。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言