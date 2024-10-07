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豆花店開出發票中千萬大獎 歹徒竟上門要求補印發票

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市南屯區一家豆花店，日前開出1、2月統一發票千萬大獎，未料卻有歹徒偽造法院公文連絡店家要求補印發票，直到歹徒拿著補印發票兌獎，才被識破，豆花店也驚覺被騙，案由警方偵辦中。

中區國稅局說，依統一發票給獎辦法規定，發票若毀損或內容模糊不清時，可持原發票到開立的店家補印一次，若遺失則無法補印。但目前僅電子發票可以補印，收印機的發票則不行。若如歹徒持所謂的法院公文要求補發，店家應可拒絕。

國稅局也提醒，最佳的方式，是使用雲端發票，並設置好中獎帳號，發票以載具存入雲端。若中獎了，獎金可以直接匯入帳戶，不僅可降低發票毀損或遭冒領的風險，還可以省下千分之4的印花稅，若以1千萬元而言，就是4萬元。

據了解，日前有民眾在這家豆花店花了65元吃一碗豆花，幸運中了今年1、2月統一發票千萬大獎。未料有一名男子從臉書粉絲團私訊店家，傳了一張署名為台南地院的「公文」，詢問店家這幾天有沒有收到財政部發函要求「補印」發票給他？

偽造的法院公文上，寫著中獎人因發票毀損、申訴法院代為重印發票，經法院裁定要求補開一張中獎發票給他，底下還印有假法官、院長署名的印章。

因男子還不斷電話騷擾，要求趕快補印寄到台南給他，店家一時誤信，即真的補印。等該名男子拿著補印的發票到銀行兌獎，行員透過電腦系統查覺獎金早已被兌獎領走，向男子追問發票出處，該名男子才藉故逃離。

店家說，後來會計師收到國稅局求證「為什麼補印中獎發票？」他們調了監視器，看到企圖詐領的男子一身刺青，才驚覺應該是詐騙集團

台中市南屯區一家豆花店，日前開出1、2月統一發票千萬大獎，未料卻有歹徒偽造法院公文連絡店家要求補印發票。 圖／報系資料照
台中市南屯區一家豆花店，日前開出1、2月統一發票千萬大獎，未料卻有歹徒偽造法院公文連絡店家要求補印發票。 圖／報系資料照

台南 統一發票 詐騙集團

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