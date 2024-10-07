北市保警酒駕拒測 記一大過並調整服務地區

台北市警察局保安警察大隊顏姓員警日前和兩名警官在新北市餐敘飲酒，他事後騎車遇攔檢，因拒測酒駕遭舉發。保大今天表示，依規將其記一大過並調整服務地區。

保安警察大隊今天透過新聞稿說明，針對顏姓員警於9月27日深夜11時56分許，於餐敘後騎機車返家途中疑酒駕拒測，遭製單舉發一事，事發當天便即時清查餐敘情形，並依警察人員駕車安全考核實施要點將顏姓員警記一大過處分，並調整服務地區。

另外，經自行清查還發現同桌兩名警官未善盡勸導之責，也依規定處以申誡的行政處分，並追究相關人員行政考監責任。

保安警察大隊說，一向秉持「警紀警辦、毋枉毋縱」的立場，以「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，依法究辦，展現淨化團隊決心，維護警察風紀。