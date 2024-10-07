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車牌註銷拒檢還撞騎士肇逃 新北男遭逮恐罰近4萬元

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市58歲莊姓男子因車牌註銷後仍持續行駛，永和警日前發現上前攔查，但莊男拒檢加速逃逸，過程中撞上1名騎士後還肇逃。警方通報攔截圍捕，在新店區將莊男攔下逮捕，詢後依公共危險罪嫌送辦並開出多張罰單，莊男恐將面臨近4萬元罰單。

據了解，58歲的莊姓男子因多次交通違規導致牌照遭註銷，莊男4日下午將車停在永和區保安路，執行拖吊勤務的永和分局警員發現該車牌註銷上前欲盤查時，莊男以回車上拿證件為由，突然踩油門加速逃逸，警方立即在後方尾隨並通報攔截圍捕。

莊男逃逸過程中還撞上騎機車的72歲李姓男子，但莊男未停下加速肇逃，最後在新店區環河東路與安和路2段口圍捕警方攔下逮捕。永和警方在莊男車並未查獲違禁物，經酒測也未喝酒，將採集尿液送驗釐清是否有毒駕行為。詢後將莊男依公共危險罪送辦，並開出闖紅燈、使用註銷之車牌行駛、肇事逃逸致人受傷等多張罰單，最高可處3萬9600元罰款。

永和警方發現莊男使用遭註銷牌照上前攔查。記者黃子騰／翻攝
永和警方發現莊男使用遭註銷牌照上前攔查。記者黃子騰／翻攝
警方追至新店將莊男攔下。圖／截取自記者爆料網
警方追至新店將莊男攔下。圖／截取自記者爆料網

永和 罰單

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