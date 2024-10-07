車牌註銷拒檢還撞騎士肇逃 新北男遭逮恐罰近4萬元

新北市58歲莊姓男子因車牌註銷後仍持續行駛，永和警日前發現上前攔查，但莊男拒檢加速逃逸，過程中撞上1名騎士後還肇逃。警方通報攔截圍捕，在新店區將莊男攔下逮捕，詢後依公共危險罪嫌送辦並開出多張罰單，莊男恐將面臨近4萬元罰單。

據了解，58歲的莊姓男子因多次交通違規導致牌照遭註銷，莊男4日下午將車停在永和區保安路，執行拖吊勤務的永和分局警員發現該車牌註銷上前欲盤查時，莊男以回車上拿證件為由，突然踩油門加速逃逸，警方立即在後方尾隨並通報攔截圍捕。