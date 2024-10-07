嘉縣月子中心遭指控照顧不當致男嬰瘀傷 父母備案查真相

嘉義縣大林鎮某產後月子中心遭指控對新生兒按摩不當造成瘀傷，經醫院診斷男嬰腹部有長12公分、寬1公分瘀傷，目前還在加護病房觀察中；男嬰父母不排除提告。

男嬰母親出面控訴，今年9月3日產下頭胎男寶寶，家人安排入住這家產後月子中心，本月4日她在月子中心睡覺，突然接到護理師電話說要來找她，護理師把寶寶推上來，告知她寶寶肚子淤血，她看到寶寶的淤血非常嚴重，讓她質疑的是，當天月子中心清晨5點就發現，卻等到8點多才跟她說，期間寶寶父親曾從櫃台前離開出月子中心，對方也沒說。

起初月子中心說是被子壓到，之後承認是洗完澡幫寶寶按摩造成；原本住月子中心要好好休息再跟寶寶一起回家，結果發生這種事，又看到寶寶的傷勢很難過，實在是很難接受，已報警，也通報113。

當天她立即帶寶寶去大林慈濟就醫，也提前1天退房，結果還被收了違約金，可見得月子中心的態度根本不覺得自己有問題。

她說，他們在警方的陪同下看完整個過程的監視器，發現幫寶寶按摩的人方式錯誤，而且很大力，按到寶寶的肚子都凹陷；但是事後月子中心提供給警方的監視器畫面卻少了6分鐘，而且是最關鍵的按摩等畫面，讓人覺得很可疑。

月子中心表示，家屬已報案、進入調查程序，不便對外發言。

大林慈濟醫院急診室醫生表示，1個月大男嬰送來時腹部有瘀傷長12公分，最寬處1公分及紅腫，因擔心有內出血情況，安排住院中，目前男嬰狀況穩定。