影／樹林機車違規迴轉撞死老翁肇逃 警方循線逮人

新北市樹林區秀泰影城旁昨晚發生死亡肇逃車禍，68歲洪姓老翁騎機車被1輛違規迴轉的機車撞上，送醫急救無效宣告不治，但肇事機車加速逃逸。警方今天凌晨已循線查獲50歲張姓男子，依過失致死罪嫌偵辦。

據了解，洪姓老翁昨晚8時許，騎乘機車從保順街往大觀路方向直行，原本在對向停等紅燈的張姓騎士突然起步向左迴轉，2輛機車相撞倒地，張男卻起身趕緊騎車逃離現場。

員警和救護車趕抵時，洪姓老翁已無呼吸心跳，送醫搶救至晚間9時33分宣告傷重不治。警方調閱監視器鎖定肇事逃逸的機車車號，今天凌晨2時許前往張男住處將他帶回調查，警詢後依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。