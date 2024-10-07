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影／樹林機車違規迴轉撞死老翁肇逃 警方循線逮人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林區秀泰影城旁昨晚發生死亡肇逃車禍，68歲洪姓老翁騎機車被1輛違規迴轉的機車撞上，送醫急救無效宣告不治，但肇事機車加速逃逸。警方今天凌晨已循線查獲50歲張姓男子，依過失致死罪嫌偵辦。

據了解，洪姓老翁昨晚8時許，騎乘機車從保順街往大觀路方向直行，原本在對向停等紅燈的張姓騎士突然起步向左迴轉，2輛機車相撞倒地，張男卻起身趕緊騎車逃離現場。

員警和救護車趕抵時，洪姓老翁已無呼吸心跳，送醫搶救至晚間9時33分宣告傷重不治。警方調閱監視器鎖定肇事逃逸的機車車號，今天凌晨2時許前往張男住處將他帶回調查，警詢後依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。

樹林警分局呼籲用路人，行經狹窄路段，應減速慢行，務必遵守交通規則，以確保用路人及行車安全。

新北市樹林區秀泰影城旁昨晚發生死亡肇逃車禍，68歲洪姓老翁騎機車被1輛違規迴轉的機車撞上，送醫急救無效宣告不治，但肇事機車加速逃逸。警方今天凌晨已循線查獲50歲張姓男子，依過失致死罪嫌偵辦。記者林昭彰／翻攝
新北市樹林區秀泰影城旁昨晚發生死亡肇逃車禍，68歲洪姓老翁騎機車被1輛違規迴轉的機車撞上，送醫急救無效宣告不治，但肇事機車加速逃逸。警方今天凌晨已循線查獲50歲張姓男子，依過失致死罪嫌偵辦。記者林昭彰／翻攝
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新北市樹林區秀泰影城旁昨晚發生死亡肇逃車禍，68歲洪姓老翁騎機車被1輛違規迴轉的機車撞上，送醫急救無效宣告不治，但肇事機車加速逃逸。警方今天凌晨已循線查獲50歲張姓男子，依過失致死罪嫌偵辦。記者林昭彰／翻攝

過失致死

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