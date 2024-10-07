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台東離奇車禍屍塊散布死者曝光 他當城市遊俠竟慘死街頭
台東市松江路昨天深夜發生死亡車禍，行人鄒姓男子在快車道上先被機車撞倒，兩輛轎車緊隨而來，第一輛閃開，第二輛軍人駕駛的轎車閃避不及撞上去，鄒男頭顱破裂當場死亡，大量衣物散落一地。追查得知，現場衣物是死者的私人物品，因平日沒有固定工作、居無定所，全身家當帶在身上四處遊蕩，久未與家人聯繫。
警方指出，昨晚10時28分許接獲報案，台11線156公里路段發生交通事故，王男（28歲）騎重型機車沿台11線快車道由南向北往都蘭方向行駛，撞上正行走在快車道上的鄒男（57歲），鄒男受撞後倒地，後來又遭羅男（33歲）駕駛的轎車輾壓致死，王男頭部、四肢擦挫傷送醫救治。
警方調查發現，事發時鄒男疑似行走在快車道上，可能正穿越馬路或與肇事機車同方向行進，事故發生後，機車後方一輛緊隨而至的轎車及時閃過去，沒有撞上去，不過第二輛黃色轎車則直接撞擊倒臥地面的鄒男，總共一機車、一轎車撞擊致死。
鄒男被撞後，頭顱破裂腦漿流出，隨身攜帶的內衣褲等日常用品噴飛散落，還有女性衣物在內。經追查發現，死者家人全住在花蓮，死者居無定所，也沒有交通工具，常把全身家當帶在身上四處遊蕩。家人說，死者已經很久沒回家，不清楚他的近況。
台東縣社會處表示，全縣列冊關懷街友39人，戶外11人、安置28人，鄒男沒有在名單上。警方指出，騎車騎士王男住院治療中，雖然傷勢不嚴重，但對於車禍過程記憶模糊，尚無法完整描述事發經過，轎車駕駛羅男先依過失致死罪送辦，兩人都沒有喝酒，車上也沒有行車記錄器，須調閱其他路口監視畫面釐清案情。
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