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白牌運將遭3乘客痛毆 報警提告...違規載客恐面臨重罰

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄28歲劉姓白牌車司機和黃姓、盧姓、陳姓乘客起口角，黃、盧兩人在車上痛毆劉男後逃逸，警方獲報後20分鐘內先逮到黃、盧2人，陳男仍未到案，全案朝傷害罪嫌偵辦，但劉違規載客，也違反公路法規，一起被函送，若違規載客屬實將面臨重罰。

鼓山警方局表示，昨晚間8時許，接獲鼓山區慶豐街報案，隨即出動快打部隊到場，員警抵達時，僅劉男在場，經送醫包紮後無礙，了解原因後為劉男與黃、盧、陳姓乘客起衝突，3名乘客動手後逃逸。

劉男送醫後，警方循線在附近華泰路逮捕43歲黃男與39歲盧男，兩人到案後供稱，是因為在車內吃東西被劉男制止，才會與劉起肢體衝突，黃、盧兩人也主張被劉男毆打，雙方互提傷害告訴，目前仍有53歲陳姓男子尚未到案。

劉男雖然遭黃、盧、陳等3人毆打，雙方互提傷害告訴，但劉未經核准在路上載客，違反公路法規，鼓山分局已檢附相關調查事證，函請主管機關裁罰，若查證屬實，劉男違規部分恐面臨10萬元重罰。

高雄28歲劉姓白牌車司機和黃姓、盧姓、陳姓乘客起口角，黃、盧兩人在車上痛毆劉男後逃逸，警方獲報後20分鐘內先逮到黃、盧2人。記者張議晨／翻攝
高雄28歲劉姓白牌車司機和黃姓、盧姓、陳姓乘客起口角，黃、盧兩人在車上痛毆劉男後逃逸，警方獲報後20分鐘內先逮到黃、盧2人。記者張議晨／翻攝
高雄28歲劉姓白牌車司機和黃姓、盧姓、陳姓乘客起口角，黃、盧兩人在車上痛毆劉男後逃逸，警方獲報後20分鐘內先逮到黃、盧2人。記者張議晨／翻攝
高雄28歲劉姓白牌車司機和黃姓、盧姓、陳姓乘客起口角，黃、盧兩人在車上痛毆劉男後逃逸，警方獲報後20分鐘內先逮到黃、盧2人。記者張議晨／翻攝

主管 傷害罪

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