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女大學生疑墜樓送醫搶救 今天清晨宣告不治

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市21歲陳姓女大學生，昨天下午2點多疑似從學校大樓6樓墜樓，人掉落1樓地面， 救護人員將她緊急送醫並由醫院動手術後，昨晚一度恢復生命跡象，轉進加護病房，但今天清晨4點多仍因身體多處外傷、器官衰竭宣告不治。

據了解，消防救護人員是於昨天下午2點44分接獲報案，位於台南市東區某大學校園發生女學生墜樓，消防人員到場，女學生已經沒有生命跡象，緊急送醫。目擊民眾表示，他有看到女學生先坐在6樓護欄，沒多久聽到碰一聲，人就倒在1樓地上。

轄區警方接獲報案到場拉起封鎖線，並在6樓休息區發現她的手機、字條及鑰匙，警方調閱監親錄影畫面，研判沒有其他外力介入，聯繫到她的家人協助調查。

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陳姓女大學生疑似從校園6樓墜樓，送醫搶救今天清晨不治。圖／民眾提供
陳姓女大學生疑似從校園6樓墜樓，送醫搶救今天清晨不治。圖／民眾提供

墜樓

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