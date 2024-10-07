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獨／高雄休6天颱風假警接「高層會巡視」 203名警力投入護童

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

山陀兒颱風重創高雄，破紀錄連放4天颱風假，加上2天周末假日，休6天假後，今第一天上班、課，傳出高市警方昨接獲指示，「市府十分重視災後首日交通及護童」，並強調「高層會出來巡視」，今上午全市即投入154名員警和義交在144處路口指揮交通，另投入203名警力護童；基層警批，護童是教育局之責，警察只是協助，一個颱風過後卻變「本業」。

山陀兒颱風造成高雄市嚴重災情，停電逾21萬戶，迄今仍有林園等地數百戶電力未恢復，各路口主要幹道號誌路口部分損壞未修復，商店、銀行、民宅多處遭強風吹垮，門窗、屋頂待休。

高雄市放4天颱風假加2天周末假日，今天是山陀兒颱風災後第一天上班、課日，高雄市府昨先行下指示，要求警方在上下班尖峰時段規畫所轄易壅塞路口的交通疏導崗警力。

此外，並指示高市警方迎接孩童上下學，要妥適調度警力及義交因應，強調「市府高層會出來巡視」。

今上班課首日，高市警局即針對易壅塞路段及重點學校周邊，規畫144處重要路口交通疏導崗位，並於上班尖峰時段7至9時，投入99名員警及55名義交協勤，下班尖峰時段傍晚5時至晚間7時，增加114名員警及70名義交協勤，加強交通疏導。

此外，針對今日學生上學安全，警方指出，為協助全市180所各級學校，投入203名警力執行護童勤務，確保學童上下學安全。

有基層員警認為，學校有導護老師、導護志工以及義交，卻為了「高層巡視」，把警察搞成教育局管的警察，營造高層所謂的美好政治事蹟；有員警批評，「護童本是教育局和學校的主要責任」，警察只是協助角色，沒必要投入這麼多的警力，但一個颱風過後，卻變成警察的本業，本末倒置。

山陀兒颱風重創高雄，休6天假後，今首日上班、課，市警局投入154名員警和義交在144處路口指揮交通，另投入203名警力護童。圖／高市交通大隊提供
山陀兒颱風重創高雄，休6天假後，今首日上班、課，市警局投入154名員警和義交在144處路口指揮交通，另投入203名警力護童。圖／高市交通大隊提供
山陀兒颱風重創高雄，休6天假後，今首日上班、課，市警局投入154名員警和義交在144處路口指揮交通，另投入203名警力護童。圖／高市交通大隊提供
山陀兒颱風重創高雄，休6天假後，今首日上班、課，市警局投入154名員警和義交在144處路口指揮交通，另投入203名警力護童。圖／高市交通大隊提供
山陀兒颱風重創高雄，休6天假後，今首日上班、課，市警局投入154名員警和義交在144處路口指揮交通，另投入203名警力護童。圖／高市交通大隊提供
山陀兒颱風重創高雄，休6天假後，今首日上班、課，市警局投入154名員警和義交在144處路口指揮交通，另投入203名警力護童。圖／高市交通大隊提供
山陀兒颱風重創高雄，休6天假後，今首日上班、課，市警局投入154名員警和義交在144處路口指揮交通，另投入203名警力護童。圖／高市交通大隊提供
山陀兒颱風重創高雄，休6天假後，今首日上班、課，市警局投入154名員警和義交在144處路口指揮交通，另投入203名警力護童。圖／高市交通大隊提供
高雄休6天假後警接「高層會巡視」，指示要求警方協助護童，警方今投203名警力護童；圖為市府秘書長郭添貴（紅背心者）和教育局官員等人巡視護童情形。記者石秀華／翻攝
高雄休6天假後警接「高層會巡視」，指示要求警方協助護童，警方今投203名警力護童；圖為市府秘書長郭添貴（紅背心者）和教育局官員等人巡視護童情形。記者石秀華／翻攝
山陀兒颱風重創高雄，休6天假後，今首日上班、課，市警局投入154名員警和義交在144處路口指揮交通，另投入203名警力護童。圖／高市交通大隊提供
山陀兒颱風重創高雄，休6天假後，今首日上班、課，市警局投入154名員警和義交在144處路口指揮交通，另投入203名警力護童。圖／高市交通大隊提供

山陀兒颱風 教育局 警察

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