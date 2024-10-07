尋求刺激？！果汁罐卡肛門取不出 男子全身麻醉靠拉環救命

50歲苗栗男子因肚子痛3天無法正常排便，月前到中國醫藥大學新竹附設醫院急診，經過X光檢查，發現病患從肛門塞了一瓶長約13公分，直徑約5公分的罐裝飲料。大腸直腸外科主任邵彥誠想徒手取出但沒成功，最後以全身麻醉手術，歷經2個多小時，打開罐裝飲料拉環，終於成功把罐裝飲料取出，病患隔天就出院。

邵彥誠表示，全身麻醉後，病患的括約肌才會放鬆，起初嘗試以器械從肛門內取出，但因罐子邊緣光滑，手術器械沒有著力點，一度取不出來。微創手術內視鏡可以很清楚看到易開罐罐子沒打開，且拉環朝肛門方向，當時在手術檯上協助的副院長沈名吟靈機一動，建議把易開罐的拉環打開，罐身出現洞口後，器械才有施力點，成功將易開罐取出。

他強調，這名病患很幸運，隔了5天才來急診，幸好生命跡象穩定，抽血數值也都正常，沒有造成腸子壞死或阻塞。手術成功從肛門內取出異物，身上也沒有傷口。如果取出失敗，勢必要從腹部開腸剖肚把罐子取出，受到的傷害比較大，術後恢復時間也較長。