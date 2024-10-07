快訊

輝達背後的男人 「併購天王」陳泰銘搶進AI大航海時代

Dcard大書出軌偷吃新人 網翻出舊照推算時間點「大概覺得沒什麼」

馬桶一圈陳年汙漬難清除？專家傳授預防方法：通常和2事有關

聽新聞
0:00 / 0:00

尋求刺激？！果汁罐卡肛門取不出 男子全身麻醉靠拉環救命

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導

50歲苗栗男子因肚子痛3天無法正常排便，月前到中國醫藥大學新竹附設醫院急診，經過X光檢查，發現病患從肛門塞了一瓶長約13公分，直徑約5公分的罐裝飲料。大腸直腸外科主任邵彥誠想徒手取出但沒成功，最後以全身麻醉手術，歷經2個多小時，打開罐裝飲料拉環，終於成功把罐裝飲料取出，病患隔天就出院。

邵彥誠表示，全身麻醉後，病患的括約肌才會放鬆，起初嘗試以器械從肛門內取出，但因罐子邊緣光滑，手術器械沒有著力點，一度取不出來。微創手術內視鏡可以很清楚看到易開罐罐子沒打開，且拉環朝肛門方向，當時在手術檯上協助的副院長沈名吟靈機一動，建議把易開罐的拉環打開，罐身出現洞口後，器械才有施力點，成功將易開罐取出。

他強調，這名病患很幸運，隔了5天才來急診，幸好生命跡象穩定，抽血數值也都正常，沒有造成腸子壞死或阻塞。手術成功從肛門內取出異物，身上也沒有傷口。如果取出失敗，勢必要從腹部開腸剖肚把罐子取出，受到的傷害比較大，術後恢復時間也較長。

邵彥誠主任指出，肛門異物無法取出屬於急症，有些民眾基於好奇，想透過一些行為找刺激，但可能會引發嚴重後遺症，這名病患的異物有可能會造成腸子壞死或破裂，引發腹內嚴重感染，術後可能還需要裝人工肛門。他從業10年來，遇過奇奇怪怪異物塞肛門事件，包括酒瓶、假陽具、電池、肌樂噴霧罐等，呼籲千萬不要從事這種危險行為。

男子將果汁罐塞入肛門內，因罐身平滑，一度難以取出。圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供
男子將果汁罐塞入肛門內，因罐身平滑，一度難以取出。圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供

微創手術 成功 異物

延伸閱讀

變更性別需手術 戶政所又敗訴

6旬男膝關節疼痛難蹲跪 醫：骨折宿疾變O型腿

MLB／教士挑戰道奇前傳噩耗 明星右投急動TJ手術賽季報銷

颱風假唯有這手術不重大也照常 醫：病人重來一次很辛苦

相關新聞

北市士林區出租雅房凌晨火警 8人送醫其中1人不治

台北市士林區延平北路8段巷弄一間出租雅房，疑因2樓神明廳電線走火竄出火舌，2、3樓濃煙密布，住客驚慌失措，消防人員救出7男1女，其中42歲曾姓男子嚴重嗆傷沒有生命跡象，送醫不治，警方今將報請檢方相驗...

尋求刺激？！果汁罐卡肛門取不出 男子全身麻醉靠拉環救命

50歲苗栗男子因肚子痛3天無法正常排便，月前到中國醫藥大學新竹附設醫院急診，經過X光檢查，發現病患從肛門塞了一瓶長約13...

台東市區離奇車禍！屍塊散落地面 馬路大量女性衣物散落

台東市松江路昨天深夜發生一起車禍，兩名男子雙雙倒臥路面，其中一被多車輾過，屍塊散落馬路明顯死亡，另一人送醫急救。警方初步...

獨／高雄休6天颱風假警接「高層會巡視」 203名警力投入護童

山陀兒颱風重創高雄，破紀錄連放4天颱風假，加上2天周末假日，休6天假後，今第一天上班、課，傳出高市警方昨接獲指示，「市府...

投資獲利了結竟要先付300萬 苗警循線查獲詐騙集團3人

苗栗市林姓工程師誤信投資詐騙，陸續交付200多萬元，獲利了結還要先付300萬元，苗栗警察分局循線10月4日逮捕1名車手，...

揪感心！六旬老翁騎腳踏車路倒 暖警溫馨護送返家

68歲黃姓老翁昨晚上8點多騎腳踏車外出購物，行經台南市中西區民權路與金華路口時，疑因血糖過低突然暈眩跌坐在路邊，恰巧員警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。