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投資獲利了結竟要先付300萬 苗警循線查獲詐騙集團3人
苗栗市林姓工程師誤信投資詐騙，陸續交付200多萬元，獲利了結還要先付300萬元，苗栗警察分局循線10月4日逮捕1名車手，再循線當街查獲2名監控手，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。
警方調查，林姓工程師（56歲）上個月接獲通訊軟體，可投資股票短期內獲取暴利，陸續以臨櫃匯款、網路轉帳及面交等方式，交付200餘萬元給詐騙集團，他想取回獲利，還要先繳300萬元，他才驚覺遭詐騙，報案請求協助。
苗栗分局受理，報請苗栗地檢檢察官石東超指揮偵辦，被害人與詐騙集團4日下午相約交款，警方當場查獲車手李姓男子（30歲），監控手吳姓男子（44歲）、陳姓男子（31歲）開車逃逸。
警方攔截圍捕，在苗栗地方法院前中正路攔車，破窗逮捕李、陳，起獲假識別證、假收據、犯案手機等證物，偵訊後依詐欺及洗錢防制法罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦，並持續向上溯源追查詐欺集團。
苗栗分局呼籲，不論是股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，一定要謹慎、小心，投資前與有投資經驗之親友、相關金融從業人員諮詢、請益，最重要的是應慎選政府立案、合法之交易管道，標榜「穩賺不賠、短期獲利」的投資都是詐騙。
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