揪感心！六旬老翁騎腳踏車路倒 暖警溫馨護送返家

68歲黃姓老翁昨晚上8點多騎腳踏車外出購物，行經台南市中西區民權路與金華路口時，疑因血糖過低突然暈眩跌坐在路邊，恰巧員警巡邏經過時發現，通報救護車到場協助，評估老翁狀況無大礙後，員警將老翁攙扶起，貼心護送他返回住家，家屬見老翁平安返家，感謝員警暖心義舉。

台南市警二分局長樂派出所巡佐郭政呈、警員李昀樵，昨晚巡邏勤務時，在中西區民權路與金華路口，發現有老翁身體不適跌坐在路旁，員警主動上前關心了解，發現老翁疑因血糖過低引發全身癱軟導致路倒，立即通報救護車到場協助。