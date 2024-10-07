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揪感心！六旬老翁騎腳踏車路倒 暖警溫馨護送返家
68歲黃姓老翁昨晚上8點多騎腳踏車外出購物，行經台南市中西區民權路與金華路口時，疑因血糖過低突然暈眩跌坐在路邊，恰巧員警巡邏經過時發現，通報救護車到場協助，評估老翁狀況無大礙後，員警將老翁攙扶起，貼心護送他返回住家，家屬見老翁平安返家，感謝員警暖心義舉。
台南市警二分局長樂派出所巡佐郭政呈、警員李昀樵，昨晚巡邏勤務時，在中西區民權路與金華路口，發現有老翁身體不適跌坐在路旁，員警主動上前關心了解，發現老翁疑因血糖過低引發全身癱軟導致路倒，立即通報救護車到場協助。
警方說，家中有年長者應多加留意生活起居，外出建議結伴或家人陪同，以避免發生意外，若遇緊急狀況可撥打119或110報案專線請警消人員到場協助。
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