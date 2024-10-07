台東市區離奇車禍！屍塊散落地面 馬路大量女性衣物散落

台東市松江路昨天深夜發生一起車禍，兩名男子雙雙倒臥路面，其中一被多車輾過，屍塊散落馬路明顯死亡，另一人送醫急救。警方初步調查，兩人不熟識，初步懷疑死者疑步行，先被機車撞上倒地後又遭後方後車輾壓致死，肇事責任釐清中。

昨晚10點50左右，王姓男子（28歲）騎機車出門北上，行經台11線156公里處與路人鄒姓男子（50歲）發生車禍，鄒男倒地不起，又被後方一輛轎車撞上，頭部嚴重受傷、臟器外露，現場物品掉落滿地，情勢混亂，路人見狀報警。

其中鄒男頭骨破裂腦組織外露，全身變形扭曲已明顯死亡，由於當時有眾多車輛行經並輾過死者，造成死者屍塊散布在事故現場四周，且現場散落大量女性衣物，王男則是輕傷送醫到院後才表示不認識死者；疑死者慘遭撞飛，倒地後再被多輛車輾過，詳細情況仍待調查釐清。