逾500會員受害…高鐵點數竊嫌落網 警追幕後集團

鐵路警察局接獲高鐵公司TGo會員點數遭盜取，點數都被兌換成全國電子現金抵用券，考量受害者逾500人，組專案小組偵辦，拘提鄭姓男子到案。記者翁至成／翻攝 台灣高鐵公司超過500名旅客會員點數遭盜用，被換成全國電子現金抵用券，鐵路警察局追查發現，大量現金抵用券流向鄭姓男子，前天持拘票逮捕。鄭男供稱「點數都是花錢買來的」，兌換來的電子商品都轉賣掉了，警詢後被依詐欺罪移送法辦。

鐵警指出，9月時接獲高鐵公司報案，稱高鐵TGo會員點數遭不法侵入、盜取，會員點數都被兌換成全國電子現金抵用券，考量受害者逾500人，組成專案小組偵辦。

TGo會員帳戶遭異常兌換，高鐵公司日前表示，經主動清查，會員系統資料並無外洩，至於事件發生原因，疑似不法分子在外部不明來源取得民眾手機號碼與密碼，並針對民眾在多個帳戶均採用相同密碼方便管理的習慣，在各大會員系統嘗試登入，以驗證其取得密碼之有效性。如屬有效，再盜用其會員點數。

鐵警過濾被害人會員帳戶遭侵入紀錄，並調閱上百支監視器畫面等相關資料追查，發現逾70萬點數被兌換成現金抵用券，都流向到北市一名鄭姓男子（28歲）手上，並被花光殆盡。

鐵警向台北地檢署、地方法院聲請拘票和搜索票，本月4日在中正區新生南路拘提鄭男，再帶他至住處搜索，查獲現金抵用券消費發票、行動電源、手機、充電線等證物。

鄭男在警詢時態度避重就輕，供稱「花的兌換券都是用錢買來的」，但不願交待兌換券來源，也不透露如何取得高鐵會員點數，警詢後被依刑法詐欺、妨害電腦使用等罪移送法辦。檢方複訊後2萬元交保。

據了解，鄭男把兌換券多拿來買iPad、AirPods、MacBook、行動電源、充電線等電子商品，再至各大平台轉賣，粗估不法獲利10萬多元。警方研判背後還有不法集團，持續偵辦。