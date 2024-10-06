高鐵點數大盜落網！他爽花70萬點數…去全國電子買iPad、Macbook

台灣高鐵公司9月爆發逾500名旅客會員點數遭盜用，被換成全國電子現金抵用券，鐵路警察局接獲報案，調閱資料分析，發現大量現金抵用券流向戶籍在台北市的鄭姓男子，前天持拘票逮捕，他供稱「點數都是花錢買來的」，而兌換來的電子商品都轉賣掉了，警詢後被依詐欺罪移送法辦。檢方複訊後以2萬元交保。

鐵警指出，9月時接獲高鐵公司報案，高鐵TGo會員點數遭不法侵入、盜取，會員點數都被兌換成全國電子現金抵用券，考量受害者逾500人，組成專案小組偵辦。

鐵警過濾被害人會員帳戶遭侵入紀錄，並調閱上百支監視器畫面等相關資料追查，發現逾70萬點數被兌換成現金抵用券，都流向到北市一名鄭姓男子（28歲）手上，並被花光殆盡。

鐵警向台北地檢、地院聲請拘票和搜索票，4日在中正區新生南路拘提鄭男，再帶他至住處搜索，查獲現金抵用券消費發票、行動電源、手機、充電線等證物。

鄭男警詢時態度避重就輕，供稱「我花的兌換券都是用錢買來的」，但不願交待兌換券來源，警詢後被依刑法詐欺、妨害電腦使用等罪移送法辦。檢方複訊後2萬元交保。

據了解，鄭男把兌換券多拿來買iPad、AirPods、Macbook、行動電源、充電線等電子商品，再至各大平台轉賣，粗估不法獲利10萬多元。警方研判背後還有不法集團，持續偵辦。