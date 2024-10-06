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消防人員「穿制服買便當」挨批？消防署：不影響勤務下 早就可著制服購餐

中央社／ 台北6日電

有網友近日發文抱怨看到消防人員穿制服便當惹議。消防署今天表示，7年多前，就已行文各地消防局，在不影響勤務原則下可著制服購買餐點，以補充體力執行任務。

社群平台「匿名公社」近日有網友發圖文表示，「消防人員可以在還沒12時午休就穿制服出來買便當？還1次買15個，也不先打電話」，文末還附上生氣表情符號，引發各界爭議。

消防署下午在臉書（Facebook）發文表示，民國106年1月10日已行文各直轄市、縣市消防局，敘明在不影響勤務運作原則下，消防人員自得穿著制服購買餐點、飲品，以補充體力執行任務。

救災工作向來是與時間賽跑、分秒必爭，消防署指出，消防人員救災從來不敢懈怠且全力以赴，買便當吃飽才有充沛體力，也才能把救援、救災工作做得更好。

消防署表示，有社會大眾的同理心、體諒、愛與關懷，全體人員會更加努力，也感謝大家體諒與支持，並請繼續鼓勵站在救援最前線的消防人員。

有網友近日發文抱怨看到消防人員穿制服買便當惹議。消防署表示，7年多前，就已行文各地消防局，在不影響勤務原則下可著制服購買餐點，以補充體力執行任務。圖／截自消防署臉書
有網友近日發文抱怨看到消防人員穿制服買便當惹議。消防署表示，7年多前，就已行文各地消防局，在不影響勤務原則下可著制服購買餐點，以補充體力執行任務。圖／截自消防署臉書

便當 制服 消防人員

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